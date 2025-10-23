VIDEO / Zvezda u problemima, Braga joj nanijela novi poraz u Europa ligi

Podijeli :

Crvena zvezda poražena je od Brage 2:0 u trećem kolu Europa lige.

Golove za portugalsku momčad postigli su Fran Navarro u 22. i Mario Dorgeles u 72. minuti. Srpski prvak tako je ostao na samo jednom bodu nakon tri odigrana susreta.

Braga je povela nakon greške Radonjića i loše reakcije vratara Matheusa, a u drugom dijelu Horta je asistirao Dorgelesu za potvrdu pobjede.

U sljedećem kolu Zvezda 6. studenog (18:45) dočekuje Lille, dok Braga istog dana (21:00) igra kod kuće protiv Genka.