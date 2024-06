Tadić nezadovoljan: Smatra da je najbolji, ali Piksijev ego je jači

Podijeli :

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Engleska je u svojoj prvoj utakmici ovogodišnjeg Eura slavila protiv Srbije s 1:0, a jedini je gol postigao Jude Bellingham u 13. minuti. Jedan od najvećih favorita nije opravdao očekivanja, a Srbija je odgovorila odličnom igrom, posebno u drugom poluvremenu.

Naravno, igrači Srbije nisu mogli biti zadovoljni porazom, a posebno je nezadovoljstvo tretmanom izrazio Dušan Tadić. Izbornik Dragan Stojković Piksi uveo ga je u 61. minuti umjesto Aleksandra Mitrovića, a kapetan smatra da ta odluka nije bila ispravna.

“Pričao sam s misterom naravno, imamo dobru komunikaciju. Teško sam to prihvatio jer se igra protiv Engleske. Kapetan sam, lider sam. Mislim da sam najbolji igrač ove momčadi, bez lažne skromnosti. Naravno da mislim da sam trebao početi. Poštujem odluku izbornika. Mogao bih puno više napraviti da sam igrao 90 minuta. Ako on želi da Dušan Tadić igra 30 minuta, ja ću igrati. Naravno, volio bih igrati 90, ali poštujem odluku“, rekao je Tadić.

Piksi je objasnio da je sve stvar taktike i da je Tadića htio sačuvati kako bi bio odmoran za “odlučujuće drugo poluvrijeme”, a nije bio zadovoljan kada je čuo kako je situaciju komentirao napadač.

“Uh, to nije dobro ako je to rekao. Uh, to nikako nije dobro ako je to rekao. Nije dobro. To je bila moja odluka iz taktičkih razloga. Želio sam Tadića sa svježim nogama u drugih 45 minuta i jedino je to razlog i ništa više. Radi se o taktici, ništa drugo”, rekao je Stojković, a onda se osvrnuo i na konstataciju novinara da bi se zbog odluke o Tadiću mogla podići bura.

“Kakva, bre, bura? Taman posla. Neće biti bure oko kapetana. Moja odluka, moje viđenje situacije. Nema nikakve polemike oko toga. Ja donosim odluke, ja sam taj koji je na tom mjestu. Nema tu prostora za polemiziranje. Da, on može početi utakmicu. I te kako. Ali ja sam taj koji donosi odluke“, rekao je izbornik srpske reprezentacije.