Tadić: Gledam Modrića u Hrvatskoj, vidjet ćemo što i kako

Alex Gottschalk/DeFodi Images via Guliver Image

Kapetan Srbije Dušan Tadić iznio je svoje dojmove nakon ispadanja s Eura.

Srbi su završili nastup u skupini s dva boda, protiv Slovenije i Danske su uzeli po bod, dok su od Englezda na otvaranju izgubili. Tadić se dotaknuo gdje su najviše razočarali.

„Engleska je najveće razočaranje, protiv njih smo možda mogli i najviše napraviti u toj utakmici. Danci i Slovenci su uzeli bodove, sa našom kvalitetom, mogli smo i tri. Činjenica da nismo ispunili cilj. Htjeli smo korak dalje poslije Dohe, s puno problema izborili smo plasman na Euro u ne baš teškoj grupi, sljedeći cilj bio je prolazak grupe. Ekipa je pružila maksimum, u to sam uvjeren…“

Dalje je Tadić nastavio…

“Protiv Engleske nisam krenuo od početka. Bilo mi je krivo, ali ja sam nebitan. Na poluvremenu se kaže ulazite ti i Ilić, dajem puni gas i onda taman kad sam trebao ući, kaže mi da ulazi samo Ilić, a ja neka odmorim. Ne znam, prirodno je da ćeš se osjetiti povrijeđenim. Nisam nikoga htio uvrijediti, ja to mislim i mislim da to nije loše. Možda to nekome zvuči arogantno, ali sam samo htio preuzeti odgovornost na sebe i nekome dati primjer. Nije mi bio cilj ništa drugima govoriti. Drugi su tu da pričaju”, rekao je još jednom što ga je zasmetalo nakon prve utakmice.

Odgovorio je razmišlja li o povlačenju iz reprezentacije.

„Vidjet ćemo što i kako, dolazi vrijeme za analizu.“

“Kako je ovo teško. Samo sekundu, oprostite mi. Pa dobro, eto, hajde. Mislim da sam zaslužio bolji tretman da bih mogao više pružiti ekipi zato što sam ja timski igrač i želim pomoći timu. Nisam ja bitan u ovoj priči, bitno je što donosiš na terenu”, istaknuo je, a onda za opis svoje situacije iskoristio primjer Luke Modrića (38).

“Da sam igrao više, mislim da bih mogao više pružiti. Odluka je takva. Gledam u Hrvatskoj Modrića, tri godine je stariji od mene i uglavnom je svaku utakmicu na terenu, nebitno kakva je situacija. Tu sam, igrat ću koliko trebam igrati i koliko mi se kaže”, zaključio je.