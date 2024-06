Piksi: Pružili smo što smo mogli. Danci? Mi ili oni, nema iznenađenja

Podijeli :

MarkoxMetlasx xMNxPress via Guliver Image

Prvi dojam izbornika Dragana Stojkovića Piksija, u razgovoru s novinarom RTS-a Aleksandrom Stojanovićem, bio je da bi bilo potpuno nezasluženo da je Srbija izgubila.

„Kada dođete do gola u posljednjem udarcu, onda vam to donese radost. Nismo zaslužili izgubiti, kreirali smo mnogo šansi. Lopta nije htjela u gol, ali i to je nogomet. Čestitam momcima na mentalitetu i jakom karakteru, govorim im od prvog dana da moraju vjerovati i da nikada nije kraj dok nije kraj. Mislim da je Jović postigao gol, drago mi je zbog njega i značit će mu za dodatno samopouzdanje“, istaknuo je Dragan Stojković.

Jeste li nečim bili iznenađeni?

„Ne, ne…Vjerovali smo da će tako biti, Slovenci su disciplinirana ekipa. Nema lakih utamica, izuzetno se svi bore za svoju zemlju i grb. Naša obrana je danas bila na visokoj razini. Pružili smo ono što smo mogli u ovom trenutku. Po statistici smo bili daleko u prednosti u odnosu na Sloveniju, uputili smo 14-15 udaraca na gol, što je veliki broj za jednu utakmicu. Naša opredijeljenost je bila da kreiramo šanse i postignemo golove.“

Što je bilo loše, a što dobro?

„Loša realizacija, koliko se može rećida je loše. Igrači se bore za udarac, poziciju, ali lopta neće u gol. Mi smo ekipa koji uspijeva kreirati šanse, bilo bi zabrinjavajuće da završimo utakmicu bez udarca. Ne predajemo se i vjerujemo do kraja, u trećoj utakmici ćemo pisati našu sudbinu.“

Kako protiv Danske?

„Mi ili oni. Nema iznenađenja. Igrali su 1:1 sa Slovenijom. Nisu nepobjediva ekipa, ali su snažni i organizirani. Hoćemo izvući pouke i dati sve od sebe. Igrači razumiju važnost ovih utakmica, zato se nisu i predali. Nismo se mirili sa činjenicom da izgube.“