Kroos o spornoj situaciji s Eura: ‘Suzdržao sam se sve do danas…’

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Toni Kroos završio je nakon Eura u Njemačkoj igračku karijeru, a nakon svega osvrnuo se i na spornu situaciju u susretu protiv Španjolske.

U četvrtfinalnoj utakmici Eura između Njemačke i kasnijih prvaka Španjolaca sudac Anthony Taylor nije dosudio kazneni udarac nakon što je Marc Cucurella rukom blokirao udarac Jamala Musiale. To je i dalje bolna tema za Nijemce, pa tako i za Tonija Kroosa.

U podcastu “Einfach mal Luppen” donedavni veznjak Real Madrida i najtrofejniji njemački klupski nogometaš u povijesti odgovorio je na pitanje o spornoj situaciji.

“Suzdržao sam se do danas… U tom trenutku niste toliko ljuti na suca jer ne možete sami to tako procijeniti. Naravno da sam tada obratio pozornost na suca. On je smatrao da tu situaciju ne mora ni gledati ili mu je sudac u VAR kazao: “Ne moraš to gledati”. Naljutio sam se tek kad sam tu situaciju vidio nakon utakmice…”, rekao je Kroos.

Na pitanje zašto engleski sudac nije gledao scenu na monitoru Kroos je dao svoje viđenje:

“Mislim da je to trebao barem pogledati. Ali mislim da je problem bio u tom što je znao ako pogleda tu situaciju, onda mora dosuditi kazneni udarac. Imao sam osjećaj da nije nužno želio dosuditi ga u takvoj utakmici”, rekao je Kroos i zaključio:

“Trenutak je gorak kada pogledate u retrospektivi i vidite ishod čitavog turnira ili važnost gola u tom trenutku. Na kraju, sve što smo mogli je prihvatiti sučevu odluku.”