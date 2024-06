Hrvatska je do sada šest puta morala napraviti ono što mora danas: Uspjeli smo samo jednom

Podijeli :

(AP Photo/Petr David Josek, Pool)

Hrvatska je do sada čak šest puta morala pobijediti u posljednjoj utakmici grupne faze kako bi prošli dalje. Uspjeli smo to samo jednom i to baš na prošlom Euru kada su za pobjedu protiv Škotske zabijali Vlašić, Modrić i Perišić.

Hrvatskoj je do sada na velikim natjecanjima trebala pobjeda za prolazak skupine ukupno šest puta. Upisala je jednu pobjedu, jedan remi i četiri poraza. Skupinu na velikim natjecanjima je prošla sedam puta, a od toga je četiri puta to osigurala prije zadnjeg kola, a dva puta joj je trebao remi u zadnjoj utakmici.

Europsko prvenstvo 1996. je bilo prvo veliko natjecanje na kojem je Hrvatska sudjelovala i odmah je prošla skupinu u kojoj su bili još Portugal, Danska i Turska. Hrvatska je tada u prvoj utakmici slavila 1:0 protiv Turske, a prvi gol u povijesti na velikim natjecanjima je zabio Goran Vlaović. U drugom kolu je svladala Dansku 3:0 i tako osigurala prolazak skupine prije zadnjeg kola. Miroslav Blažević je procijenio da u susretu za prvo mjesto protiv Portugala pošalje rezervni sastav te je izgubio 3:0 što je Hrvatsku u četvrtfinalu spojilo s Njemačkom od koje je ispala izgubivši 2:1.

Prva medalja na velikim natjecanjima osvojena na je na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj. Hrvatska je osvojila brončanu medalju slavljem protiv Nizozemske 2:1 u susretu za treće mjesto. Kao i na prethodnom Euru, Hrvatska je slavila u prve dvije utakmice u skupini protiv Jamajke (3:1) i Japana (1:0) pa je susret s Argentinom u zadnjem kolu bio nebitan u kontekstu prolaska skupine i upisan je poraz 1:0.

Na Euro 2000. se Hrvatska nije kvalificirala, a na SP 2002. godine prvi put dolazi u situaciju da joj treba pobjeda u zadnjem kolu da bi prošla skupina. U prvom kolu je izgubila 1:0 od Meksika pa potom šokantno slavila protiv Italije 2:1. To je značilo da Hrvatskoj treba pobjeda u zadnjem kolu protiv Ekvadora osim u slučaju da Meksiko pobijedi Italiju kada bi joj bio dosta i remi. Hrvatska je izgubila od Ekvadora 1:0 i obje reprezentacije su otišle kući.

Na Euru 2004. godine Hrvatska je u prve dvije utakmice remizirala sa Švicarskom (0:0) i Francuskom (2:2). Uoči zadnjeg kola po skupinama Francuska je imala četiri boda, Engleska tri, Hrvatska dva, a Švicarska jedan. Hrvatskoj je u izravnom dvoboju protiv Engleske trebala pobjeda, ali je izgubila 4:2 iako je povela u 5. minuti utakmice što je značilo da kao trećeplasirana ispada s Eura.

Na SP 2006. u Njemačkoj Hrvatska je prvo izgubila 1:0 od Brazila, a zatim u drugom kolu odigrala mršavih 0:0 protiv Japana. Uoči zadnjeg kola protiv Australije, Brazil je imao šest bodova, Australija tri, a Hrvatska i Japan po jedan što je značilo da Hrvatska protiv Australaca mora ići na pobjedu. Susret je završio 2:2, a ostaje upamćen u povijesti jer je sudac Graham Poll na njoj napravio glupost i dodijelio tri žuta kartona Joeu Šimuniću prije nego mu je pokazao crveni karton. Hrvatska je kao trećeplasirana s dva boda otišla kući.

Prvi put nakon bronce iz 1998. godine, Hrvatska je prošla skupinu na Euru 2008., ali ponovno tako da joj u zadnjem kolu nije trebalo ništa. Izabranici Slavena Bilića su pobijedili domaćina Austriju 1:0 u prvom kolu, a potom jaku Njemačku 2:1 u drugom kolu pa je zadnja utakmica skupine bila bez značaja jer je Hrvatska osigurala ne samo prolazak nego i prvo mjesto. Ipak je slavila i protiv Poljske 1:0 te tako prvi put upisala sve tri pobjede u skupini na velikim natjecanjima. Uslijedilo je dramatično ispadanje na jedanaesterce od Turske u četvrtfinalu.

Na SP 2010. se Hrvatska nije plasirala i to je zadnje veliko natjecanje koje je propustila. Na Euru 2012. nije prošla skupinu kada joj je trebala pobjeda u zadnjem kolu. U prvom kolu je pobijedila Irsku 3:1, a potom odigrala remi 1:1 protiv Italije. Uoči zadnjeg kola Španjolska i Hrvatska su imali po četiri boda, Italija dva, a Irska je bila bez bodova. Hrvatskoj je trebala pobjeda protiv Španjolske ili remi uz nadu da Italija neće izgubiti od Irske što se nije dogodilo. Hrvatska je izgubila 1:0, a Italija i Španjolska su na kraju igrali finale Eura.

Na SP 2014. godine, Hrvatskoj je ponovno trebala pobjeda u zadnjem kolu po skupinama. U prvom kolu je izgubila od domaćina Brazila 3:1, a u drugom kolu ostvarila najveću pobjedu na velikim natjecanjima od 4:0 protiv Kameruna. Uoči zadnjeg kola Brazil i Meksiko su imali po četiri boda, Hrvatska tri, a Kamerun nula. Hrvatska je morala pobijediti Meksiko, a izgubila je 3:1 i otišla kući kao trećeplasirana u skupini.

Na Euru 2016. godine, Hrvatska je prošla skupinu, ali opet joj nije trebala pobjeda u zadnjem kolu. Slavila je protiv Turske (1:0) i remizirala protiv Češke (2:2). Uoči zadnjeg kola Španjolska je imala šest bodova, Hrvatska četiri, Češka jedan, a Turska nula. Hrvatska je bila sigurna ako remizira sa Španjolskom koju je na kraju pobijedila 2:1 i uzela prvo mjesto u skupini. U osmini finala je ispala od Portugala nakon produžetaka i poraza 1:0.

Od SP 2018. u Rusiji se ostvaruju sjajni rezultati i igralo se finale protiv Francuske (2:4). U skupini se pobijedilo Nigeriju 2:0, a potom sjajnom predstavom Argentinu 3:0. Hrvatska je uoči zadnjeg kola bila sigurna prva, ali je svejedno pobijedila Island 2:1. Uslijedile su dramatične pobjede protiv Danske, Rusije i Engleske i osvajanje srebrne medalje.

Na Euru 2021. godine Hrvatska je jedini put do sada pobijedila u zadnjem kolu kad joj je pobjeda trebala za prolaz skupine. U prvom kolu je Hrvatska izgubila od Engleske 1:0, a zatim remizirala protiv Češke (1:1). Hrvatskoj je za prolazak trebala pobjeda protiv Škotske u zadnjem kolu i to je uspjela slavivši 3:1. Kao drugoplasirana momčad skupine u osmini finala je igrala protiv Španjolske i izgubila 5:3 nakon produžetaka.

Na zadnjem SP 2022. godine u Katru, Hrvatska je opet uzela medalju pobijedivši Maroko 2:1 u susretu za treće mjesto. U skupini je bilo jako škakljivo, ali Hrvatskoj opet nije trebala pobjeda u zadnjem kolu. U prvoj utakmici protiv Maroka se remiziralo 0:0, a potom je Hrvatska slavila 4:1 protiv Kanade. U zadnjem kolu protiv Belgije je bio dovoljan remi što se i dogodilo, a susret je završen bez pogodaka. Uslijedile su pobjede na penale protiv Japana i Brazila, a u polufinalu je izgubila od Argentine 3:0.

Sada slijedi branitelj naslova Italija, a povijest nas uči da neće biti lako jer se ‘mora’ pobijediti…