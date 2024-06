HNS-ov šef osiguranja tvrdi: ‘Albanci su vikali ‘Ubij Srbina’, nećemo dopustiti da nam se to pripiše!’

Podijeli :

HNS-ov voditelj odjela za prevenciju i osiguranje je podijelio svoje mišljenje o kontroverznim povicima s tribina.

Utakmicu između Hrvatske i Albanije u Hamburgu obilježio je kiks Vatrenih u borbi za plasman u osminu finala. Utakmica je završila rezultatom 2:2, ali nakon samog susreta, u fokus su došle teme koje ne dolaze iz nogometnog spektra.

Naime, UEFA je najavila da je u skladu sa svojim disciplinskim pravilnikom imenovala inspektora koji će provesti istragu o rasističkom i diskriminatornom ponašanju hrvatskih i albanskih navijača na tribinama.

Istraga je pokrenuta zbog navijanja “Ubij Srbina”, a pod istragom je i albanski reprezentativac Mirlind Daku koji je nakon utakmice megafonom poveo navijanje na koje su se navijači nadovezali skandiranjem “P***a materina Srbima i Makedoncima“.

Nogometni savez Srbije pismom se obratio UEFA-i te tražio kazne za sve uključene.

HNS-ov voditelj odjela za prevenciju i osiguranje, Jurica Jurjević je podijelio svoje informacije o spornim povicima za Sportske Novosti:

“Mislim da smo objektivni kad kažemo da se to nije izraženo čulo od naših navijača, iako smo svjesni koliko je to teška stvar politički i na svaki drugi način. Kad se ranije događalo, muški smo stali i rekli – je, dogodilo se. Međutim, sada bi nam bilo krivo i nećemo nikome dopustiti da nam to pripiše”, kazao je Jurjević.

Tvrdi da je uložen maksimalan napor kako ne bi bilo kontroverzi na tribinama od strane hrvatskih navijača:

“Naši iz policije prije utakmice oduzeli su hrvatskim navijačima značajan broj šalova i majica nedozvoljenog sadržaja. Posebno me raduje što ništa od toga nije iz klupskih navijačkih skupina, dakle ultrasa, nego od naših ljudi iz inozemstva koji se vade da nisu znali. Maksimalan je napor napravljen, istjerat ćemo do kraja to da dokažemo kako nije bilo nikakvog velikog niti organiziranog kršenja propisa od strane hrvatskih navijača.”

Brojni mediji prenosi kako će kazne zbog ovih povika biti vrlo rigorozne, a konačna odluka bi trebala biti poznata u sljedećim danima.