Dalić: Nikada nisam pogledao finale protiv Francuske, a vrijeme je da pobijedimo Španjolce

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver Images

Uoči odlaska u Njemačku, izbornik Zlatko Dalić tradicionalno je gostovao na HTV-u.

“To znači da smo dobri, i ova emisija, i hrvatska reprezentacija. Znači da trajemo”, započeo je Dalić za HTV.

Kada je te 2017. godine stigao kao zamjena na čelo reprezentacije, nije ni slutio da će postići ovakav uspjeh.

“Ja sam imao svoje snove, svoje ambicije, koje sam sanjao, želio i htio, ali zaista nisam mislio da ću ovoliko trajati kao izbornik, a niti da ću postići ovakve medalje i uspjehe. To je za mene jedan veliki san koji mi se ostvario”.

Nadolazeće Europsko prvenstvo, kaže, iščekivali su s velikim nestrpljenjem.

“Cijela nacija, cijeli narod, ali i svi mi. Očekivanja su velika, svi čekamo da krene, i ja jedva čekam da krene. Hrvatska je spremna, s našim navijačima ćemo se radovati i veseliti, ali, kao i uvijek, ići ćemo korak po korak i pokušat ćemo postići najbolji mogući rezultat.”

Španjolci

“Prva je utakmica protiv Španjolaca. Mislim da će to biti jedna sjajna utakmica u Berlinu pred 80.000 navijača, takvo nešto se još nije vidjelo, toliko naših navijača. U Berlinu očekujem i navijače koji su bez karata da dođu u grad i osjete atmosferu prije utakmice. To je nešto prelijepo. I da imamo ne znam koliko karata, bilo bi premalo.

Bilo bi vrijeme da pobijedimo Španjolce. Očekujem da možemo i trebamo utakmicu okrenuti u svoju korist.”

Luka Modrić

“S obzirom na to kako on živi, koliko on trenira, da netko u 38. godini ovako igra, ovako se ponaša, da ovoliko traje, to je nešto fascinantno. Luku ne treba dozirati, njemu treba dati da igra što više, onda je sve bolji.”

Zajedništvo i odlazak Livaje

“Ova grupa radi, slijedi što od njih tražimo i rezultat je taj koji daje snagu. Mi zaista funkcioniramo kao jedna obitelj. U njoj se poštujemo. Ja sam uvijek jednak prema svima, ali kad treba donositi odluke i preuzeti odgovornost, onda sam ja prvi.

Marko je sam donio odluku i da ja to poštujem.”

Nikada nije pogledao finale protiv Francuske

“Nisam je pogledao iz više razloga. Mislim da je Hrvatska odigrala najbolju utakmicu na svjetskom prvenstvu baš protiv Francuske, po meni dvije krive odluke sudaca koje su nas dovele u negativu iz koje se više nismo mogli vratiti.”

Hrvatski nogomet kao najveći promotor države

“Cijeli svijet je upoznao Hrvatsku baš na taj način na koji smo se borili za svoju državu. Dokazano je da mali mogu napraviti veliki uspjeh i to je sjajna poruka mladim ljudima. Da vjeruju u sebe, budu uporni i da će se njihov rad naplatiti kad-tad.”

Rekao je kako imamo pravo sanjati

“Imamo pravo sanjati, imamo pravo imati svoje snove, moramo ih imati. Ako nemamo snove, neće se ni ostvariti. Nadam se da će sve biti dobro i da će se ostvariti ono što svi skupa želimo, ali prije svega želim da budemo dostojni prezenteri hrvatskog naroda, a da naši navijači budu na nivou. Mi ćemo napraviti sve što možemo s naše strane, a onda će to sve biti u Božjim rukama”, zaključio je Dalić.