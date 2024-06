Dalić: Modriću nije potrebno doziranje, on je s tim jako nesretan jer može i želi igrati sve

Podijeli :

Joao Rico/DeFodi Images via Guliver Image

Ususret početka prvenstva koje za Hrvatsku kreće za samo dva dana, izbornik Zlatko Dalić kratko je prokomentirao kako će koristiti Luku Modrića na Euru.

Dan prije početka Eura i dva dana prije naše utakmice, Zlatko Dalić je za HRT kratko prokomentirao što možemo očekivati od kapetana Luke Modrića na Euru u Njemačkoj.

“Ono što ja znam i kako razmišljam o tome, Luki nije potrebno doziranje. Jednostavno on nije s time sretan, da ga se dozira i da igra 15-20 minuta. On želi igrati što više. To je malo čudno, da igrač ima 38 godina i želi igrati što više. No on je zaista fizički spreman i moćan i njemu samo trebaju utakmice. Što više utakmica, to je Luka bolji. To pokazuje i u Realu, što više igra, to je bolji. Njemu ne odgovaraju ove situacije u Realu gdje je ulazio 15-ak minuta, no to je tako, Real je velik klub i ima puno kvalitetnih igrača. Što se tiče reprezentacije, mi smo puno pričali, nekad smo ga htjeli poštedjeti, da igra manje, no on je uvijek želio igrati što više.

Reprezentacija je za njega i jedna dobra priprema i trening i dobra priča i on želi tu igrati što više. Svjestan sam da ga moramo štedjeti, ali on daje svoj maksimum na kojoj god poziciji da igra. Ja od njega očekujem velike stvari, znam da će biti spreman, samo daj Bože da bude zdrav. Njemu nije potrebna pošteda, njemu je potrebno što više utakmica, pa onda možda da izađe van zadnjih 15-20 minuta, ovisno o rezultatu, ali on bi najradije igrao cijelu utakmicu”, rekao je izbornik Zlatko Dalić.