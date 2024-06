Budimir: Španjolci da isprovociraju Modrića? Ne znam kako bi to uspjeli

Podijeli :

Joao Rico/DeFodi Images via Guliver Images

Jedan od onih koji visoko kotiraju za početni sastav protiv Španjolske je i Ante Budmir.

U posljednjoj prijateljskoj provjeri pred odlazak na Euro Hrvatska je pobijedila Portugal 2:1, a upravo je napadač Osasune zabio pobjednički pogodak. Budimir je na presici tri dana prije Španjolske prokomentirao je li vjerovao da će se vratiti u reprezentaciju.

“Nisam o tome razmišljao na način da sam izgubio mjesto pa da sam ga ponovno zaradio. Igrao sam nogomet čitavo to vrijeme i nastojao sam biti svakog dana sve bolji. Nisam razmišljao koliko imam godina, jesam li pozvan ili nisam i uvijek sam vjerovao da će izbornik zvati one koji su spremni i koji mogu pomoći. To je to. Desio se trenutak da mogu pomoći i sad uživam.”

Dotaknuo se velikog talenta iz Barcelone, Laminea Yamala.

“Poseban igrač, definitivno. U tim godinama igrati na toj razini i raditi razliku… Nema takvih igrača na tržištu. Nisam to baš vidio. Njegova zrelost i odluke su na visokoj razini i u reprezentaciji je. Što reći, bit će velika opasnost, ali o tom po tom. Imamo i za to rješenje.”

Nastavio je o prvom protivniku na Euru.

“Igrali smo prije godinu dana Ligu nacija protiv njih, igrali smo i na zadnjem Euru i susrećemo se često. Poznato je da Španjolska igra specifičan nogomet, voli posjed i umrtviti protivnika, a imaju i tu tehničku kvalitetu. Mogu biti brzi, mogu biti okomiti i lijepo ih je gledati. Nije Španjolska samo Yamal, oni su jako dobar kolektiv. Znamo koliko je Rodri bitan, imaju puno mladih igrača, svi rade razliku i to je fascinantno. Jako talentirana i opasna reprezentacija.”

Osvrnuo se na očekivanja hrvatskih navijača.

“Bilo je prekrasno doći ovdje i vidjeti jako puno naših navijača, a isto tako je prekrasno biti izoliran od svega toga i imati mir. Naši navijači su pokazali već što će biti u Berlinu, to nas tek čeka i u tome moramo uživati kad dođe taj trenutak. Ono što je važno, a to vidim kod ekipe, je fokus na trening i na prvu utakmicu sa Španjolskom.”

Upoznao je dobro braniče u La Ligi.

“Istina, istina, susretali smo se puno. Oni znaju sve o meni i ja puno o njima. Što je bolje… Sigurno ih je dobro poznavati i kad je tvoja ekipa na visokom nivou i kad stavljaš pod pritisak njihovu zadnju liniju. Uz pomoć moje ekipe sam ja u prednosti, bolje je da ja njih poznajem.”

Prokomentirao je i Joseluovu izjavu da je bitno da isprovociraju Modrića, da bi to moglo djelovati na njega?

“Da ga isprovociraju? Ne znam na koji način. Ne znam da li Luka ima ijedan crveni karton u karijeri, ne znam kako bi to uspjeli.”