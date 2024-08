Džekin prijatelj i PR: Šanse za dolazak ove sezone u Hajduk su bile manje od 0,01 posto

Podijeli :

Jasmin Ligata, prijatelj i PR menadžer Edina Džeke gostovao je u Denis Podcastu kojeg vodi Denis Draganović

Jasno, najviše što je zanimalo navijače Hajduka jest potencijalni Džekin dolazak na Poljud, a ovako je to Ligata prokomentirao u podcastu (dio o Hajduku je na 33:45).

“Nisu bili pregovori. Bio je neki stidljivi kontakt i tu je odmah rečeno… Imam osjećaj da se ta priča pustila da se olakša Hajduku, kako bi se malo dizala cijena, pozornost, kako bi se što više pričalo, da bude neki hype, dolazi ovaj, dolazi onaj”, rekao je Ligata, a zatim dodao:

“Ali evo, sad kad gledamo iz ove perspektive što se sve događa u Hajduku… Ne bi za Edina bilo najbolje da je stvarno otišao u Hajduk, stvarno ne bi bilo, ali tu nije ni bilo ozbiljnih pregovora. Bilo je priča, ali s Edinove strane nikad nije bilo. Možda je bilo malo loženja, romantičnih priča u glavi da bi bilo lijepo otići u Split, ali ako si čitao tekstove, svi su bili naslonjeni na totalno nebitne činjenice. Recimo u jednom tekstu se pisalo da mu je kuća bliže u Sarajevu ako ide iz Splita. Nije. Iz Splita nema avion za Sarajevo i treba mu tri-četiri sata do Sarajeva autom, a iz Istanbula mu treba sat i pol.”

Potom je dodao:

“Pa kaže bliži su mu poslovi… Pa ne radi Edin na nabavci hrane, on ima svoj restoran. Pa onda kao ljepše mu je živjeti dolje, navijači su ovakvi… To su sve neke stvari koje su postale smiješne. Kao Mourinho ga ne želi, ljut je Mourinho na njega. I onda dođe prva prijateljska utakmica, Mourinho ga stavi od prve minute, Edin da gol i bude kapetan, ali i dalje ljudi kao da to ne vide.

Mourinho je takav čovjek da on ako mu se netko zamjeri, on ga prekriži da se ne znam kako zove taj igrač. Zašto bi otišao u Hajduk? Dolazi ti Mourinho, stari trenerski vuk, želite osvojiti titulu, u sjajnom si fizičkom stanju. S druge strane, Gennaro Gattuso se tek uči trenerskom poslu, Hajduk je nestabilna sredina… Šanse za to su bile manje od 0,01%.”