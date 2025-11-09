Dinamov protivnik u Europskoj ligi upisao poraz u domaćem prvenstvu

Podijeli :

(AP Photo/Darko Vojinovic)

U 12. kolu Francuske lige poraze su doživjeli Lille i Nica.

Lille, protivnik Dinama u Europskoj ligi, izgubio je na gostovanju kod Strasbourga 0-2, a junak susreta bio Nizozemac Emanuel Emegha, koji je zabio oba gola. Strasbourg je preskočio Lille na četvrtom mjestu tablice.

Nica je poražena kod Metza 1-2 i to nakon što je vodila od 35. minute.

Na tablici vodi Marseille s istim brojem bodova kao i Lens, dok je PSG treći s bodom i utakmicom manje.