Dinamov protivnik u Europskoj ligi upisao poraz u domaćem prvenstvu

U 12. kolu Francuske lige poraze su doživjeli Lille i Nica.
Lille, protivnik Dinama u Europskoj ligi, izgubio je na gostovanju kod Strasbourga 0-2, a junak susreta bio Nizozemac Emanuel Emegha, koji je zabio oba gola. Strasbourg je preskočio Lille na četvrtom mjestu tablice.
Nica je poražena kod Metza 1-2 i to nakon što je vodila od 35. minute.
Na tablici vodi Marseille s istim brojem bodova kao i Lens, dok je PSG treći s bodom i utakmicom manje.
