Dalić: Ako smo mogli s Brazilom, Engleskom i Argentinom – možemo i s Italijom!

Izbornik je najavio okršaj s Talijanima.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ponedjeljak očekuje presudna utakmica na Europskom prvenstvu u Njemačkoj protiv Italije. Susret započinje u 21 sat, a igrat će se na stadionu RB Leipziga.

Treba istaknuti kako, osim nekih teško ostvarivih kalkulacija, Hrvatskoj treba pobjeda protiv Azzura za prolazak skupine.

Na konferenciji za medije održanoj u svrhu najave ključne utakmice sudjelovao je izbornik Zlatko Dalić:

“Još jedna u nizu povijesnih utakmica… Mi smo spremni. Svi su zdravi osim Vide. Svjesni smo situacije u kojoj jesmo, da nam igra samo pobjeda i to moramo ostvariti. Ne bismo htjeli ovako brzo ići kući, ali u prve dvije utakmice nismo ostvarili potreban rezultat. Moramo sad to učiniti. Uvijek smo bili pravi u ovakvim utakmicama, ključnim, tako da se idemo boriti.”

Komentirao je suparničkog izbornika, Luciana Spallettija:

“Jako cijenim Spallettija, ima vrhunske rezultate. Oni su najpoznatiji po taktici, a osobito što imaju ono u čemu su najjači, a to je obrana. Njima je bod dovoljan i mi moramo biti spremni na sve. Moramo biti strpljivi, ne upadati u nervozu i u probleme, ne smijemo nasjedati na provokacije.”

Dalić tvrdi kako je glavni problem do sada u Njemačkoj bila obrana:

“Slažem se da ovo dosad nije bilo na nivou hrvatske reprezentacije. Razlika u odnosu na SP je da prelagano primamo golove. Nemamo Perišića kakav je bio u Kataru, kad je bio u vrhunskoj formi, a neki igrači su stariji dvije godine. Igramo protiv jakih protivnika, a osnovni problem je što primamo golove prelagano.”

Istaknuo je kako je ključno da Hrvatska prva ne primi gol:

“Sigurno je pritisak jer je cilj bio proći grupu. Za nas je svaka povijesna utakmica. Pritisak je tu zbog naših rezultata, zbog ovih sto tisuća ljudi koji hodaju za nama po Njemačkoj, ali to nas ne bi smjelo sputati da pokažemo svoje najbolje lice. Trebat će nam karakter, trebat će nam da napravimo sve da ne primio prvi gol zbog čega smo u prve dvije utakmice srljali. Moramo se malo drukčije postaviti i morao čekati svoju šansu.”

Dalić kaže da utakmica protiv Španjolske nije prikazala Italiju u pravom svjetlu:

“To nije bila realna slika Italije. Španjolska je bila jako dominantna, stvorila je puno šanse i to je sigurno dodatno mobiliziralo Talijane da poprave neke stvari.”

Izbornik smatra kako Talijani neće puno mijenjati:

“Ne očekujem da će oni puno mijenjati u smislu taktike. Možda nije bio zadovoljan s pojedincima, ali to je njegov posao. Ono što je bitno je da mi budemo dobri jer znamo koliko vrijedimo ako očekujemo bolji rezultat. Očekujemo Italiji u formaciji kakva je bila, ali mi ćemo pokušati sebe popraviti.”

Za kraj, najavio je utakmicu iz taktičke perspektive:

“Uvjeren sam da možemo postaviti svoj stil igre protiv Italije i da je to put do pobjede. Njima je dovoljan i bod i ne vjerujem da će se tako postaviti jer je to teško. Očekujem ih goropadne, agresivne. Mi možemo biti na svojem nivou, ako smo mogli potiv Brazila, Argentine i Engleske onda možemo i protiv Italije.”