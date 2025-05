Čini se da je kraj: Petković razgovarao s Bobanom, odlazi iz Dinama?

Podijeli :

RHR-FOTO TK via Guliver

Jedan od najvažnijih igrača Dinama na pragu je odlaska iz Maksimira.

Bruno Petković ovog ljeta trebao bi napustiti Dinamo, barem tako tvrde Sportske novosti. Doznaju da su Zvonimir Boban i Petković obavili razgovor na kraju kojeg su zaključili da je došlo vrijeme za rastanak. Nakon sedam dugih godina boravka u Maksimiru, Petković bi sljedeće sezone trebao odjenuti dres nekog drugog kluba.

Novac u ovom slučaju nije bio presudan faktor, već se Petković želi okušati u novoj sredini. Gdje će to biti još se u ovom trenutku ne zna.

Podsjetimo, prije nekoliko dana njegov menadžer Ivan Cvjetković gostovao je u studiju Sport Kluba, a o sudbini Petkovića o Dinamu govorio je ovako:

“Bruno ima jednu katastrofalno tešku ozljedu, upalu pubične kosti. On je sad OK, to je dobra vijest. Otkad sam ranije govorio o njegovom odlasku na ljeto, dogodila se velika stvar, taj dolazak Bobana. On je odmah pokazao gard, osobnost i znanje. Počeo je vući konkretne poteze. Vidjet ćemo što će se događati, Bruno sad ima 30 godina, ima najbolje godine ispred sebe, samo mora biti zdrav.

Neću reći niti da, niti ne za odlazak ili ostanak. Razgovarat ćemo u klubu, u sljedećih desetak dana bi se trebalo razbistriti. Neću govoriti o šansama, Dinamu želim pomoći, ne samo poslovni nego i kao navijač, ali Zvoni će biti teško jer mu nedostaje kvalitetnih ljudi na svim razinama. On radi 0-24.”