VIDEO / Galatasaray ranim pogotkom srušio Liverpool i nosi minimalnu prednost na Anfield!

Podijeli :

U prvoj utakmici osmine finala nogometne Lige prvaka Galatasaray je pred svojim navijačima u Istanbulu pobijedio Liverpool s minimalnih 1-0.

Turska momčad je jedini gol na utakmici postigla u 7. minuti, a strijelac je bio gabonski vezni igrač Mario Lemina.

Liverpool je bolje počeo dvoboj i u prvih nekoliko minuta stavio na kušnju domaću obranu, da bi u prvom ozbiljnom napadu Galatasaray došao do vodećeg pogotka. Nakon udarca iz kuta Victor Osimhen je glavom asistirao Mariju Lemini koji je s nekoliko metara udarcem glavom poslao loptu u mrežu.

VIDEO / Navijači Galatasaraya oduševili koreografijom za Osimhena

Gostujući vratar Giorgi Mamardašvili bio je na nekoliko iskušenja između 21. i 29. minute. Prvo je spasio svoju mrežu od ubačaja pretvorenog u udarac Noe Langa, potom je spriječio pogodak nakon udarca Davisona Sancheza, a kad je Osimhen ostao u prilici, Mamardašvili nije bio potreban, jer je nigerijski napadač poslao loptu preko grede.

Liverpool je, kao i na početku utakmice, više prijetio i na početku drugog poluvremena, ali su svi pokušaji engleske momčadi ostali bez rezultata. I baš kao u prvom poluvremenu, u jeku Liverpoolovih napada, pogodak je pao na suprotnoj strani.

U 62. minuti Galatasaray je u protunapadu došao do gola, a loptu u mrežu poslao je Osimhen. No, na intervenciju iz VAR sobe pogodak je poništen. Osimhen nije bio u zaleđu, kao ni dodavač Lang, koji je loptu dobio nakon pogrešnog dodavanja Konatea. No, suci su procijenili da je na Konatea utjecao Alper Yilmaz koji se uključio u akciju iz zaleđa, ali je od Liverpoolovog braniča bio udaljen nekoliko metara, kad je ovaj promašio dodavanje prema svom vrataru.

Ubrzo je Liverpool bio u prilici za izjednačenje, kad je u 65. minuti Hugo Ekitike izbio sam pred Čakira, ali je domaći vratar izašao kao pobjednik.

U 70. minuti je lopta ipak završila u mreži Galatasaraya, nakon udarca iz kuta koji je izveo Dominik Szoboszlai, a lopta se u gužvi odbila od nekog igrača i završila u golu. Nakon pregleda situacije u VAR sobi, pogodak je poništen, jer je posljednji loptom igrao Konate, a procijenjeno je da je loptu u gol poslao rukom.

Do kraja dvoboja više nije bilo spornih situacija, a ni pogodaka pa će Galatasaray na uzvrat u Liverpoolu (18. ožujka) otići s golom prednosti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.