VIDEO / Atalanta rano do pogotka protiv Kovačeve Borussije

U srijedu se igraju uzvratne utakmice doigravanja za plasman u osminu finala UEFA Champions League. Raspored otvaraju dvoboji Borussia Dortmund i Atalanta BC, dok je u večernjem terminu u središtu pozornosti susret Real Madrid CF – SL Benfica.
Atalanta vodi 1:0 u uzvratu protiv Borussia Dortmund. Strijelac je Gianluca Scamacca nakon ubačaja Bernasconi s lijeve strane. Bensebaini je pogriješio u pokušaju da izbaci loptu, što je omogućilo Scamacci da iz blizine poentira. Ukupni rezultat nakon ovog pogotka sada je 2:1 za Dortmund.
Atalanta: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Kolašinac – Zappacosta, De Roon, Pašalić, Bernasconi – Samardžić, Scamacca, Zalewski
Borussia: Kobel – Can, Anton, Bansebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Brandt, Guirassy, Beier
