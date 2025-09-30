UŽIVO OD 21:00 / Četvorica Hrvata u akciji u zanimljivoj večeri Lige prvaka

UŽIVO

Champions League 30. ruj 202518:09 0 komentara
xMattiaxVian IPAxSportx via Guliver

Drugo kolo Lige prvaka danas počinje u 18:45 utakmicama Kairat Almaty – Real Madrid i Atalanta – Club Brugge, a od 21 sat na rasporedu je još sedam dvoboja. U večernjem terminu nastupaju tri engleska kluba – Chelsea na Stamford Bridgeu dočekuje Benficu u povratku Josea Mourinha, Tottenham gostuje kod Bodo/Glimta, a Liverpool kod Galatasaraya. Inter, aktualni viceprvak, igra protiv Slavije Prag, Pafos protiv Bayerna, Atletico Madrid nakon trijumfa u gradskom derbiju protiv Reala čeka Eintracht, dok Ajax gostuje kod Marseillea.

Od 18:45 igraju se dvije utakmice

Čast otvaranja dobili su Ivan Jurić i Mario Pašalić koji će sa svojom Atalantom ugostiti belgijski Club Brugge. U isto vrijeme krenut će susret koji nije najdalje gostovanje ikad u Europi, no svejedno je jedno od dužih. Real Madrid će svoje jake trupe poslati na teren u Almatiju gdje ih čeka tamošnji Kairat.

Očekuje se nastup četvorice Hrvata

Večeras bi u Ligi prvaka trebala nastupiti četvorica hrvatskih igrača. Franjo Ivanović s Benficom gostuje kod Chelseaja, a Josip Šutalo s Ajaxom kod Marseillea. Petar Sučić trebao bi krenuti od prve minute za Inter protiv Slavije Prag, nakon što je u prošlom kolu protiv Ajaxa ušao u 87. minuti. Mislav Oršić s Pafosom igra protiv Bayerna, dok Josip Stanišić zbog ozljede neće biti na raspolaganju njemačkom velikanu.

