UŽIVO OD 21:00 / Četvorica Hrvata u akciji u zanimljivoj večeri Lige prvaka

Drugo kolo Lige prvaka danas počinje u 18:45 utakmicama Kairat Almaty – Real Madrid i Atalanta – Club Brugge, a od 21 sat na rasporedu je još sedam dvoboja. U večernjem terminu nastupaju tri engleska kluba – Chelsea na Stamford Bridgeu dočekuje Benficu u povratku Josea Mourinha, Tottenham gostuje kod Bodo/Glimta, a Liverpool kod Galatasaraya. Inter, aktualni viceprvak, igra protiv Slavije Prag, Pafos protiv Bayerna, Atletico Madrid nakon trijumfa u gradskom derbiju protiv Reala čeka Eintracht, dok Ajax gostuje kod Marseillea.
