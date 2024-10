Dortmundska Borussia se poigrala sa Celticom, utrpali su im sedam komada

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver Image

U sudaru klubova protiv kojih će zagrebački Dinamo igrati u Ligi prvaka, Borussia Dortmund je deklasirala Celtic sa 7-1.

Borussia je na Westfalenstadionu deklasiarala škotskog prvaka upisavši i drugu pobjedu nakon 3-0 slavlja u prvom kolu protiv Club Bruggea.

Fantastičnu predstavu pružio je 22-godišnji Karim Adeyemi koji je već u prvom poluvremenu zabio tri gola, te izborio kazneni udarac.

Domaćin je poveo u sedmoj minuti. Kasper Schmeichel je skrivio kazneni udarac oborivši Jamiea Gittensa, a Emre Can je bio siguran s bijele točke. Gosti su izjednačili već dvije minute kasnije, Engels je ubacio, a Daizen Maeda pogodio. No, Škoti se nisu dugo radovali jer je domaćin u 12. minuti stigao do nove prednosti. Brandt je uposlio Adeyemia koji je pucao, lopta je pogodila Trustyja, prevarila vratara i završila u mreži.

Golijada u Dortmundu se nastavila u 29. minuti fantastičnim golom Adeyemija. Isti je igrač u 40. minuti izborio kazneni udarac kojeg je Serhou Guirassy pretvorio u 4-1, da bi sjajni Adeyemi u 42. minuti zabio svoj treći gol na utakmici za velikih 5-1.

Golova je bilo i u nastavku. Guirassy je u 66. minuti “ispremiješao” gostujuću obranu pogodivši za 6-1, da bi u 79. minuti Felix Nmecha pogodio za konačnih 7-1.

PSV Eindhoven i Sporting su odigrali 1-1. Jerdy Schouten je u 16. minuti presjekao jedno dodavanje i potom s više od 20 metara sjajno opalio i pogodio za vodstvo nizozemskog sastava. Sporting je uspio izjednačiti u 84. minuti golom Daniela Braganca.

Ivan Perišić nije registriran za prvi krug Lige prvaka i nije imao prvo nastupa za PSV.

Arsenal je u Londonu porazio PSG sa 2-0. “Topnici” sada imaju četiri boda, PSG je ostao na tri.

Leandro Trossard je u 20. minuti sjajno prošao po lijevoj strani, ubacivši pred vrata gdje je Kai Havertz iskoristio slabu reakciju Gianluigija Donnarumme i glavom pogodio za 1-0.

U 36. minuti londonski sastav je stigao i do drugog gola. Ponovo je loše reagirao talijanski vratar. Bukayo Saka je ubacio s desne strane, lopta je dugo putovala i na kraju završila u mreži, bez da je itko dirao. PSG je opasno zaprijetio u 64. minuti, no Joao Neves je pogodio prečku.

Njemački prvak Bayer Leverkusen je porazio Milan sa 1-0 upisavši i drugu pobjedu, dok je Milan zabilježio i drugi poraz.

Mike Maignan je sjajno branio u Leverkusen, međutim niti on nije uspio spasiti Milan u 51. minuti, a strijelac je bio Victor Boniface.