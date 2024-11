Ancelotti: Moramo biti zabrinuti, momčad ne igra dobro

Realov trener Carlo Ancelotti zabrinut je nakon što je njegova momčad izgubila sa 1:3 od Milana u Ligi prvaka, doživjevši drugi uvjerljivi poraz zaredom pred svojim navijačima.

Europski prvak Real Madrid ondje je prethodno izgubio sa 0:4 od najvećeg rivala Barcelone u španjolskom prvenstvu.

“Moramo biti kompaktniji i organiziraniji. Primili smo puno golova… Momčad nije posložena na terenu i moramo raditi na tome”, izjavio je Ancelotti.

Hrvatski 39-godišnji veznjak i kapetan Luka Modrić odigrao je 63 minute. To mu je bila 550. utakmica za Real Madrid od kada je došao ondje 2012. Trenutno je dvanaesti igrač u povijesti “kraljevskog kluba” po broju nastupa.

“Moramo biti fokusirani na ono što imamo danas, a to je momčad koja ne pokazuje svoju najbolju verziju”, naglasio je trener.

Upitan je li problem u međusobnom nerazumijevanju napadača Viniciusa Juniora i druge golgeterske zvijezde Kyliana Mbappea, dovedenog ljetos iz PSG-a, Ancelotti je odgovorio da nije.

“Nije problem njihovo nerazumijevanje nego što nam protivnici lako dolaze pred gol. To je problem“, rekao je.

To je ujedno bio drugi poraz Real Madrida nakon četiri odigrane utakmice Lige prvaka. Bio ga je porazio Lille sa 1:0 u Francuskoj. Real je, pak, pobijedio njemačke ekipe Stuttgart i Borussiju Dortmund sa 3:1 i 5:2.

Ancelotti je rekao da njegovi igrači “nisu nemotivirani”.

“Ali dobro je da su sada utučeni baš kao i ja. Moramo pronaći rješenje, jer će ovako biti teško izgurati do kraja sezone”, napomenuo je.

Real Madrid je imao slobodan vikend jer je njegova prvenstvena utakmica kod Valencije bila odgođena zbog smrtonosnih poplava u tom kraju.

U subotu ga očekuje nova domaća utakmica s Osasunom, hrvatskog napadača Ante Budimira. U Ligi prvaka je, pak, pred njim zahtjevno gostovanje kod Liverpoola.

“U trenutku smo u kojem nas suparnici jako kažnjavaju. Moramo nastaviti raditi kako se to ne bi ponovilo”, izjavio je 33-godišnji krilni igrač Lucas Vazquez koji je gotovo čitavu karijeru u Real Madridu.

Bivši Realov napadač, 55-godišnji Predrag Mijatović, smatra da se “momčad otela iz ruku” treneru Ancelottiju.

“Ekipi se događa sve pomalo. Imam osjećaj da se otela iz ruku Ancelottiju”, rekao je za radijsku postaju Cadena SER. Dodao je da je sasvim jasno da se momčad “malo opustila” nakon što je protekle dvije do tri godine sve osvojila.

“Nisam siguran da je Ancelotti sposoban preokrenuti situaciju i motivirati igrače. Ova situacija me osobno brine”, zaključio je Mijatović koji je igrao ondje od 1996. do 1999., a od 2006. do 2009. bio sportski direktor.