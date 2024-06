Čabraja za N1: Bezrazložno je uopće sumnjati u izbornika Dalića

Podijeli :

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja gostovao je u programu N1 televizije gdje se detaljno osvrnuo na jučerašnju utakmicu u Leipzigu.

Kako ste vi doživjeli šokantnu 98. minutu dok ste gledali utakmicu?

“Vjerojatno kao i svi Hrvati, malo u nevjerici, malo u šoku. To se događa u nogometu, nije to ni prvi ni zadnji put. Nogomet je nepredvidiv, ima najviše gledatelja na cijelom svijetu i upravo zbog tog razloga sve je moguće.”

Vjerujete li vi u prolaz Hrvatske, iako postoje male šanse?

“Nada umire zadnja. Moramo se nadati, dao Bog da se to dogodi. Nažalost, nismo uspjeli osigurati prvu ili drugu poziciju, ali ajmo’ se još nadati.”

Kako komentirate kvalitetu hrvatske igre na ovom Euru?

“Svi praktički nisu bili dobri, bio sam na prvoj utakmici u Berlinu protiv Španjolaca i stvarno nismo bili dobri, ali uvijek se pita nešto i protivnika. Španjolci su dobri, imaju sve tri pobjede i jedni su od glavnih favorita za naslov. Ali u toj utakmici bila nam je loša energija, nismo bili kompaktni. Protiv Albanije smo znatno bolje izgledali, i opet smo primili taj gol u zadnjim sekundama. Nismo bili na nivou kao u Rusiji i Kataru, ali to je nogomet.”

Kvaliteta protiv Italije?

“Bili smo odlični prvih 15 minuta, nakon što smo zabili gol, opet nas je Italija pritiskala, ali do tog gola u nadoknadi nisu stvorili nijednu pravu šansu.”

Kako komentirate suđenje?

“Možemo gledati subjektivno. Naravno, sudac je imao određene greške, faulove je prelagano svirao na strani Italije. Koliko sam upoznat, oni dobiju signal iz VAR sobe, oni izračunavaju to vrijeme. U Kataru su bile isto debele nadoknade, po 10-ak minuta, tako da zašto je on stavio osam minuta nadoknade, samo on to zna.”

Potencijalna Dalićeva ostavka i smjena generacij?

“Vjerojatno će doći do određene smjene generacija, ali bezrazložno je uopće sumnjati u našeg izbornika. Uvijek očekujemo prvo, drugo, treće mjesto, čim nema toga, odmah neuspjeh. Ja ne smatram da je ovo neuspjeh, trebamo se okrenuti novom ciklusu i nastaviti s istim tonusom.”

Kapetan Modrić, oproštaj ili će biti snage za možda SP 2026.?

“Ne znam, to samo on zna. Vjerojatno će, ako će biti na nivou u Realu, nema razloga da ne igra i za reprezentaciju.”