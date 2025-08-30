VIDEO / Pogledajte kako je Bayer na tragičan način ispustio dva gola prednosti s igračem više

Podijeli :

Bayer Leverkusen prokockao je veliku priliku za prvu pobjedu u novoj sezoni Bundeslige. U gostima kod Werdera odigrao je 3:3 nakon što je gotovo pola sata do kraja utakmice imao vodstvo 3:1 uz igrača više. Do tada je dva gola zabio Patrik Schick, a u 63. minuti isključen je domaći igrač Stark. U tom trenutku činilo se da će gosti lako odraditi posao do kraja, međutim nervozu u redove Bayera donio je primljen pogodak u 76. minuti (Schmidt) nakon pogreške vratara Flekkena, da bi duboko u sudačkoj nadoknadi Coulibaly zabio za 3:3. Za Werder je do 65. minute igrao hrvatski stoper Patrice Čović (18).

