VIDEO / Nijemac zabio jedan od golova sezone, a onda je uslijedio šok

Prava šteta...
Odavno nismo vidjeli ovako atraktivan pogodak koji je morao biti poništen zbog zaleđa – i to jedva vidljivog.
U susretu 8. kola 2. Bundeslige između Herhte i Munstera, kapetan domaćih Fabian Reese zatresao je mrežu Munstera iz vrlo teške pozicije, no njegova majstorija poništena je, jer se suigrač Groning našao u nedozvoljenoj poziciji.
Sve se dogodilo nakon što je vratar Munstera intervenirao ispred Groninga, a kapetan Herthe iskoristio priliku i udarcem s velike distance svladao gostujućeg čuvara mreže.
Ipak, VAR provjerom utvrđeno je da je napadač berlinske momčadi za nekoliko centimetara bio u zaleđu.
Hertha je na kraju slavila 2:1, a oba gola postigao je upravo Groning, koji se tako u potpunosti iskupio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!