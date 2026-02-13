VIDEO / Kovačeva Borussia dominantom predstavom stigla na samo -3 od Bayerna

Podijeli :

Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund su na otvaranju 22. kola Bundeslige na domaćem terenu s uvjerljivih 4:0 svladali Mainz.

Momčad iz Dortmunda već nakon 15 minuta imala je 2:0 prednost. Serhou Guirassy je u 10. minuti pogodio za 1:0, a u 15. je Maximilian Beier udvostručio vodstvo Borussije.

Da gosti na poluvrijeme otiđu s još jednim pogotkom u mreži, pobrinuo se Guirassy koji je u 42. svojim drugim pogotkom povisio na 3:0. Zanimljivo, sva tri pogotka momčad Nike Kovača postigla je glavom, a za sva tri asistirao je sjajni Norvežanin Julian Ryerson.

U nastavku susreta pao je još jedan pogodak. U 81. minuti Dominik Kohr zatresao je vlastitu mrežu za konačnih 4:0.

Borussia (51) se tako uvjerljivom predstavom primakla vodećem Bayernu (54) na samo tri boda. Bavarci u subotu gostuju u Bremenu kod Werdera, a taj susret ćete moći pratiti na SK5 od 15:30.

Mainz je ovim porazom ostao na 14. mjestu s 21 bodom na kontu.

