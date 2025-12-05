VIDEO / Komičan autogol u Bundesligi, lopta se od igračeve stražnjice odbila u mrežu

Podijeli :

Trinaesto kolo Bundeslige otvoreno je gostujućom pobjedom Borussije Mönchengladbacha 1:0 kod Mainza. Jedini pogodak pao je u 58. minuti i to na bizaran način. Bio je to autogol Dannyja da Coste od čije se stražnjice lopta odbila u mrežu. Mainz ostaje na posljednjem mjestu ligaškog poretka sa samo šest bodova, dok je Borussia deveta sa 16 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.