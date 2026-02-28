VIDEO / Bizarno poništen pogodak Werderu: Zaobišao vratara, ali sve mu je pokvario suigrač koji nije bio ni blizu lopte

U 24. kolu njemačke Bundeslige Werder Bremen ugostio je Heidenheim u dvoboju koji je bio jedan od važnijih u borbi za ostanak. U 26. minuti činilo se da su domaći poveli golom Oliviera Demana koji je zaobišao vratara Franka Fellera. Međutim, kod toga gola važnu ulogu odigrao je Jovan Milošević koji se zabio u vratara Fellera dok ga je Deman zaobilazio. Ono što je bilo važno je Miloševićeva pozicija. Naime, mladi srpski napadač nalazio se u zaleđu te je nakon duže VAR provjere poništen pogodak Werderu.

