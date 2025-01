Nakon što je Kramarić prozvao Hoffenheim, stigao je odgovor iz kluba

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira by Guliver

Andrej Kramarić (33) ponovno je pokazao svoju klasu na gostovanju kod Holstein Kiela u 18. kolu njemačke Bundeslige. Hrvatski reprezentativac zabio je u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela za 2:0, nakon što je Adam Hložek ranije doveo Hoffenheim u vodstvo. Utakmica je završila pobjedom Hoffenheima 3:1.

Ovim pogotkom Kramarić je došao do sedmog gola u sezoni, uz jednu asistenciju. Gol dolazi samo tri dana nakon njegovog žestokog intervjua nakon poraza Hoffenheima od Bayerna 5:0, u kojem je oštro kritizirao klub. Iako se spekuliralo o mogućoj kazni zbog njegovih riječi, Kramarić je nakon pobjede protiv Kiela zaradio ovacije navijača, koji su mu skandirali i jasno dali do znanja da stoje uz njega. Klub je dodatno podržao svog napadača, objavivši snimku slavlja s emotikonom koze (GOAT – Greatest of all time).

VIDEO / Majstor Kramarić! Prvo lažnjakom ‘slomio’ čuvara pa pogodio od stative

Kramarić je nakon poraza od Bayerna u televizijskom javljanju bez zadrške prozvao klub:

“Ova sezona je jedno veliko go*no, da budem iskren. I još sam blag jer kada bih rekao istinu i ono što mislim o klubu, vjerojatno bih dobio najvišu kaznu u povijesti Bundeslige. Uložili smo toliko novca ni za što. Imamo dobre igrače, ali ne ide. Ako nitko to neće promijeniti, ja ću.”

Kramarić je u Hoffenheim stigao u siječnju 2016. godine na posudbu iz Leicestera, a iste godine klub ga je otkupio za 11 milijuna eura. Tijekom devet godina postao je legenda kluba. U 308 utakmica zabio je 139 golova, čime je najbolji strijelac u povijesti Hoffenheima, uz dodatnih 58 asistencija. Njegov značaj za klub i dalje je nemjerljiv, unatoč teškoj sezoni.