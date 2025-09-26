Gegenpressing: Union pronašao ubojiti trojac, Ljubičić u problemu

Naši Ivan Ivković i Josip Juraj Pajvot pripremili su novo izdanje emisije Gegenpressing. U emisiji posvećenoj njemačkom nogometu prokomentirali su 4. kolo Bundeslige s fokusom na Union Berlin i hrvatskog napadača Marina Ljubičića, a isto tako, dotaknuli su se pobjede Dinama protiv Fenerbahčea u Europa ligi. Za kraj, najavili su nadolazeće kolo Bundeslige. Uživajte!

