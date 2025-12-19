Gegenpressing: Majer igra odlično, Daliću treba takav profil igrača

Podijeli :

Naši komentatori Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković donose vam novo izdanje emisije "Gegenpressing". U pretposljednjoj emisiji u ovoj godini analizirali su 14. kolo Bundeslige, a posebno su se osvrnuli na hrvatskog reprezentativca Lovru Majera koji je u sjajnoj formi. Uživajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.