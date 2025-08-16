Gegenpressing: Bundesliga u velikoj opasnosti da postane razvojna liga

Podijeli :

Sljedećeg tjedna vraća nam se Bundesliga, a povodom toga naš komentatorski duo Ivan Ivković i Josip Juraj Pajvot snimili su uvodno izdanje emisije "Gegenpressing" za sezonu 2025./26. Pogledajte o čemu su sve razgovarali u najavi sezone, a samu Bundesligu pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.