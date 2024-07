Bruno Marić kritizirao suđenje na Euru: ‘Suci su podbacili, u Hrvatskoj imamo boljih od Zwayera’

Podijeli :

Hrvatski sudački stručnjak Bruno Marić komentirao je suđenje na Europskom prvenstvu.

“Ne možemo biti zadovoljni suđenjem u završnoj fazi, niti slučajno. Suci su podbacili, da tako kažem, zbog pretjeranog umora, pretjerani dril te neprimjerena priprema. Na tom Europskom prvenstvu i Svjetskom prvenstvu bi oni koji delegiraju, trebali se okrenuti i na manje države. Pa i prema Hrvatskoj”, kazao je Marić gostujući u Studiju 4 HRT-a.

Utakmica Engleska – Nizozemska našla se pod posebnim povećalom javnosti zbog spornog kaznenog udarca dosuđenog u korist Engleza.

“Osobno, uopće ne dovodim u pitanje, ono za mene nije kazneni udarac. Ali da je VAR soba propustila analizirati prethodni incident, a to je dodir lopte i ruke. To je bilo netom kaznenog udarca. Nisu reagirali i rekli da to ne može biti kazneni udarac. Jako, jako gruba pogreška. To je bila pogreška koja je izravno utjecala na plasman nekoga u finale Eura.”

O sucu te utakmice Nijemcu Felixu Zwayeru rekao je:

“Mislim da u Hrvatskoj postoje bolji suci i od njega i od nekih drugih koji sude. A nikada nisu dobili priliku.”

Osvrnuo se i na stranog povjerenika za suce koji bi trebao doći u HNL.

“HNS je pod pritiskom javnosti i s idejom da svima pokaže kako se želi raditi transparentno odlučio za stranog povjerenika. Kad dođe stranac, on će biti nešto kao “mesija”. Sve što on kaže bit će ispravno, što god rekao. On je poput proroka koji sve zna. Mi s druge strane ne možemo biti proroci u vlastitom selu. Premda smo i mi bili transparentni i prije tog stranog povjerenika, napravili smo velike pomake, ali nama se ne vjeruje. Mi uvijek ‘radimo za nekoga’.”

Strani povjerenik još uvijek nije odabran.

“Još uvijek ga nema, što znači da se i dalje traži adekvatna osoba za taj posao. Jasno je da će taj stranac morati biti jako dobro plaćen, jer ne ide nitko raditi izvan svoje zemlje, a da ne uzme novac.”