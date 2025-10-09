Bjelica bio blizu Jakirovićevog bivšeg kluba, dogovor propao u zadnji tren

Podijeli :

FAJ_4248 via Guliver

Nenad Bjelica je u prosincu dobio je otkaz nakon 15 utakmica u svom drugom mandatu na klupi Dinama te je od tad bez posla.

Njegovo se ime vezalo uz Ferencvaros, Legiju, Klagenfurt, a čak i reprezentaciju Poljske, ali se nijedan od tih angažmana nije realizirao.

Turski novinar Resar Can Ozbudak sada javlja da je Bjelica bio ozbiljan kandidat za preuzimanje turskog Kayserispora koji se bori za ostanak u najvišem rangu turskog nogometa.

“Kayserispor je održao sastanak s Nenadom Bjelicom, no dogovor nije postignut“, otkrio je Özbudak, novinar s više od 100 tisuća pratitelja na platformi X.

ÖZEL | Kayserispor, Teknik Direktör Nenad Bjelica ile görüşme gerçekleştirdi. • Taraflar anlaşma sağlayamadı. — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) October 8, 2025

Kayserispor je od siječnja do lipnja 2025. vodio Sergej Jakirović koji je u 17 utakmica ostvario osam pobjeda, pet remija i četiri poraza te momčad izvukao iz zone ispadanja, a zatim prešao u engleskog drugoligaša Hull City.