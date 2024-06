Bizarna situacija za Španjolsku, njemački sud bi ih mogao kazniti zbog 16-godišnjeg ‘čuda od djeteta’

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

Nesvakidašnja i krajnje bizarna situacija mogla bi se dogoditi reprezentaciji Španjolske. Jedan od najboljih pojedinaca reprezentacije Lamine Yamal mogao bi biti tema zbog koje bi španjolski savez mogao biti sankcioniran od strane njemačkih vlasti.

Naime, njemački zakon kaže da mlađi od 18 godina nemaju pravo raditi nakon 20:00 sati, ali da sportaši mogu igrati i završiti sve obveze do 23:00 sata. Tu za Španjolce nastaje problem jer Lamine Yamal ima tek 16 godina.

Ako Yamal u sutrašnjoj utakmici koja počinje u 21 sat igra protiv Albanije, Španjolska bi mogla biti kažnjena.

Istina, utakmica bi trebala završiti do 23 sata, no Yamala bi nakon toga očekivale izjave, kao i sve što se događa na stadionu, pa njegovo ‘radno vrijeme’ traje onoliko koliko je unutar stadiona. Gotovo je nemoguće da sve to odradi do 23 sata, pa bi Španjolce mogla čekati neobična kazna.

Španjolci su u istom terminu igrali protiv Italije, igrao je Yamal, ali kazna s njemačkog suda još nije stigla. Vidjet ćemo kakva će odluka biti do kraja prvenstva, ali postoji li realna i utemeljena šansa da Španjolci budu kažnjeni – ona itekako postoji.