Bivši Vatreni: Imamo boljeg lijevog beka od Gvardiola, a nije ni pozvan na Euro

AP Photo/Sunday Alamba via Guliver

Hrvatska u ponedjeljak mora pobijediti Italiju u borbi za osminu finala Europskog prvenstva. Reprezentacija Zlatka Dalića startala je porazom od Španjolske (3:0) i remijem protiv Albanije (2:2). Izbornik Dalić rotirao je sastav u obje utakmice, ali je promijenio i strategiju.

Svoje mišljenje o situaciji Vatrenih za INDEX otkrio je bivši hrvatski reprezentativni veznjak Jurica Vranješ, koji je i sam bio dio reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2002. u Japanu i Južnoj Koreji.

Zanimljiva je njegovo mišljenje o potezima izbornika Zlatka Dalića.

“Najlakše je kritizirati sada kad ide loše. Po meni, ali i ljudima iz nogometa s kojima sam pričao, Gvardiol bi trebao biti zacementiran na stoperu. To što on igra u Cityju nije lijevi bek. On je ondje lijevi winger jer City gazi 90 posto utakmica. On u Cityju igra u napadu jer oni stalno napadaju. To nije lijevi bek koji se traži. Šutalo izgleda bolje pored njega. Pongračić nije taj. Vjerujem da bi Gvardiol protiv Španjolske svojom agresivnošću ušao u blok. Pongračić i Šutalo išli su poluaktivno. Da si ne lažemo, Gvardiol bi to stigao. Ne znam u čemu je problem da Borna Barišić tu nije bio kandidat. Ima li neki problem između njega i izbornika nakon poraza od Turske u Osijeku, je li netko nešto rekao? Ne znam. Ali da tako jedan igrač nestane. To govorim s taktičke strane, ne fizički. Barišić je taktički bolji igrač od Gvardiola na lijevom beku, bolji je i od Sose. Sosa je imao par loših mjeseci u Ajaxu. Protiv Yamala, ali i Chiese, Borna bi taktički odigrao jako dobro.”

Činilo se i da je Marin Pongračić bio predviđen kao startni stoper za Euro, no od njega se odustalo nakon Španjolske. Je li mu Dalić trebao više vjerovati, pogotovo jer je iza Josipa Šutala slaba sezona?

“S jednim Gvardiolom u sredini obrane nebitno je tko će igrati drugog stopera. Bili to Erlić, Pongračić ili u nekom ludilu i Vida. Ne znam gdje se Erlić izgubio pa da je Pongračić prije njega u prvoj postavi. Nemam ništa protiv Pongračića, ali ovo što je odigrao je jako loše. To je bilo sporo. Šutalo isto nije najbrži igrač. Hvatam se opet za Gvardiola, koji je ekstraklasa. Kad on igra, i oni izgledaju brže. I dalje se pitam po čemu je to Pongračić ispred Erlića.”

N’Golo Kante igra u istoj ligi kao i Marcelo Brozović i djeluje da je u puno boljoj formi. Francuz Kante je i dvije godine stariji. Kako to objašnjavate i je li se dalo naslutiti na početku priprema da Brozović nije u pravoj formi? Je li se njegova nespremnost mogla prevenirati razgovorima s njim?

“Brozović je zadnjih deset godina na jednom levelu s Modrićem i Kovačićem, to su starosjedioci. Izbornik je jako zahvalan njima, kao i oni njemu. Ja prvi ne bih mijenjao nekog od njih trojice. Da, Kante igra u Saudijskoj Arabiji, ali to je drugačija glava i lakše je njemu doći u reprezentaciju Francuske, gdje ima 50 kvalitetnih igrača. Lako mu se uklopiti.”

Od Broza se očekuje iskorak i da vodi momčad kao što je vodio i u Interu. Što da smo pobijedili Albaniju? Sada ne bismo o ovome pričali i svi bi bili bogovi. Ovako se pogodilo, godine s vremenom čine svoje.

“E sad, je li se moglo s Modrićem drugačije… Nemamo mi što njega kritizirati, bez obzira na formu. Možda bi bilo bolje s njim napraviti ovo što Ancelotti radi u Real Madridu. On unese živost kada uđe s klupe. Ne sjećamo se kad je Dalić vadio Modrića i Kovačića u 60. minuti. Nedostaje nam energije, godine čine svoje, ali i očekivanja…. Ovo je za neke posljednji veliki turnir. Kažem, fale nam živost i brzina. Bez tempa i brzine nemamo što tražiti. Da se netko ne uvrijedi – u današnjem nogometu ne bih ni ja mogao opstati, prije 15 godina je sve bilo drugačije.”

Kako protiv Italije i koje promjene bi Dalić mogao napraviti? Je li rješenje promijeniti formaciju u 4-2-3-1 te ispred Luke Modrića i Matea Kovačića postaviti Luku Sučića?

“I druge reprezentacije mijenjaju nakon slabijeg otvaranja Eura. Za par igrača se kod nas pokazalo da nisu dosegnuli taj nivo i naravno da će biti promjena. Sučić je prva opcija. Što se tiče brzine, imamo tu Marca Pašalića, koji je brz, on nije dobio svoju šansu. Mislim, baš kao i Dalić, da on ne može biti starter, ali da može donijeti brzinu i prodornost. Sučić je pokazao da ima to i dizat će se još. Polako ide ta smjena generacija. Dobro je što su Sučić i Baturina tu da odigraju koju utakmicu s Brozovićem, Modrićem i Kovačićem. Majer je malo ostao dužan s obzirom na to da je u dvije utakmice bio starter, a ni u Wolfsburgu nema bajnu situaciju. Sigurno će Dalić nešto mijenjati, ovo je zadnji vlak.”