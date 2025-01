Bivši hajdukovac vraća se na Otok? ‘Spreman je prihvatiti SOS poziv’

Podijeli :

Guliver Image

Bivši igrač Hajduka i sadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine mogao bi promijeniti sredinu.

Od ljeta 2022. Nikola Katić član je Zuricha, a osim Hajduka igrao je i za Slaven Belupo te Glasgow Rangers. Prema pisanju škotskog Daily Recorda, ove zime mogao bi se pojaviti ponovno u škotskoj Premier ligi. Tvrde Škoti kako ga želi vratiti Rangers.

“Rangersi žele povratak Katića, a on je spreman prihvatiti SOS poziv Clementa.”

No, pišu Škoti i kako su za Katića zainteresirani i u engleskom Championshipu.

“Još nismo imali ništa konkretno, ali vidjeli smo neke priče u medijima i naravno, Nikola bi jako volio kada bi se mogao vratiti u Rangerse. Trenutno smo u pregovorima s nekim klubovima, jednim također iz Engleske. No ako Rangersi pokucaju na vrata, Nikoli bi to bio prioritet. Ostalo mu je još 18 mjeseci ugovora u Zurichu. Ali ako mu je suđeno vratiti se u Rangerse, to će se i dogoditi”, izjavio je jedan od Katićevih menadžera za Daily Record.