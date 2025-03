Bilić se za SK osvrnuo na Ligu nacija i Francuze: Svašta se može dogoditi, ali najvažnije je da će se probati neki novi igrači

Ono što svakako veseli je da se Josip Juranović i njegov imenjak Stanišić vraćaju nakon teških ozljeda te da je izbornik Zlatko Dalić pozvao dva nova igrača. To su Toni Fruk i Franjo Ivanović.

Mate Bilić je u razgovoru za Sportklub najavio ovaj dvoboj. Dotaknuo se osvojenog drugog mjesta, pozitivnih rezultata s Francuskom u zadnje vrijeme, suparnika u polufinalu i ostalih četvrtfinalnih mečeva.



Vaša najava večerašnjeg sraza četvrtfinala između Hrvatske i Francuske?

„Mislim da su izgledi 50-50, a prvu utakmicu igramo doma. Francuska je jako dobra reprezentacija i dominantna već 20 godina. Uvijek je na velikim natjecanjima i posjeduje široki fond igrača, a mi smo napravili ogroman uspjeh u zadnjih sedam ili osam godina. Bit će teška utakmica, ali mi nemamo nikakav imperativ. Liga nacija je zamjena za prijateljske utakmice, a nama je ovo jedan podstrek jer smo svjesni što nam je najbitnije. To su kvalifikacije za Euro ili Svjetsko prvenstvo, a mi smo reprezentacija koja razmišlja o tome. Nudi se mogućnost ulaska u polufinale Lige nacija, a prije svega zbog rejtinga, kompetitivnosti, kvalitete i gledatelja. Naravno, imamo motiv da se pokažemo i da pokušamo pobijediti odnosno ući u polufinale.”



U ovom izdanju Lige nacija branimo drugo mjesto, koje smo osvojili u prošlom prije dvije godine.

„Da, ali mislim da u konačnici nije bitno jeste li prvi ili drugi. Kada ste u četvrtfinalu, onda nije bitno koja reprezentacija će vas zapasti. Je li to Italija, Španjolska, Francuska ili možda nekakvo iznenađenje. U Ligi nacija nije bitno koji ste na tablici, nego da se kvalificirate i da prođete u drugi krug odnosno četvrtfinale. Mogla nas je zapasti Španjolska, ali na kraju dogodila se Francuska. Da je to bila Španjolska, bilo bi nam teško. Međutim, sada nam je jako teško iako imamo dvije utakmice. Poljud je praktički rasprodan tako da će biti vruća atmosfera. Svašta se može dogoditi, ali najvažnije je da će se probati neki novi igrači. Mislim da ove velike utakmice služe za to i kao priprema za ono što nam dolazi, a to su kvalifikacije koje sam spomenuo u uvodu.”

Može se reći kako imamo pozitivan omjer s Francuzima. Zadnji put sastali smo se prije tri godine i to je bilo također u Ligi nacija. Upisali smo remi i pobjedu tako da nam trenutačno odgovaraju.



„Da, ali to je jedina pobjeda ako gledamo rezultate u zadnjih 20 godina. Igrali smo dosta puta s njima s obzirom na ogromnu količinu utakmica. Mi smo pokazali kvalitetu i dolazimo u završnice u kojima se oni nalaze. To je pozitivno, ali ništa ne znači. Mislim da se Francuska praktički osvježila. Neki igrači su još uvijek klase, ali neće biti Griezmanna koji je bio njihov glavni igrač i najbolji u zadnjih deset godina. Bit će izrazito teško, ali ono što me jako veseli je da se prema nama odnose s poštovanjem te znaju da možemo pobijediti i proći u polufinale. Naša reprezentacija je respektabilna, koju svi uvažavaju nakon svih ovih ostvarenih rezultata.”



Ako prođemo u polufinale, igrat ćemo protiv pobjednika susreta između Nizozemske i Španjolske. Inače, Španjolci su branitelji naslova i s njima igrali smo u finalu prošlog izdanja ovog natjecanja.

„Prije svega, četvrtfinale je ogroman uspjeh. Prije 20 godina nismo mogli zamisliti da ćemo se praktički svako malo sresti s velikim reprezentacijama kao što su Francuska i Španjolska. Neka odigramo prvu utakmicu pa ćemo vidjeti što i kako dalje. To je dodatan motiv i plus za igrače te navijače jer ne igra se baš svaki dan s takvim reprezentacijama. Prvo idemo odraditi ove dvije utakmice, koje su jako bitne pa ćemo kasnije razmišljati o daljnjem tijeku natjecanja. Ne bih puno razmišljao o polufinalu jer Nizozemska je jako dobra.”



U ostalim četvrtfinalnim ogledima sastaju se Italija i Njemačka te Danska i Portugal. Vaša prognoza?

„Portugalci su mi jako dobri. Gledao sam ih zadnji put kada su igrali s nama. Jako su neugodni, iako su bili bez imperativa jer su sve riješili. Posjeduju individualnu kvalitetu, a Martinez ih jako dobro vodi. Bili su bez Ronalda, ali su jako dinamični i svake godine se renoviraju sa svim mladim zvijezdama. Jedni su od favorita jer posjeduju brzinu, moć, dribling i sve ono što voli svaki gledatelj. Što se Italije i Njemačke tiče, to su dvije reprezentacije za koje ne bih rekao da su identične. Italija je sa Spallettijem još u stvaranju, a Njemačka je nekako u smjeni generacije iako je stroj koji uvijek melje i koji je uvijek ovdje. Bit će neizvjesno i teško te mislim da su obje reprezentacije podjednake.”