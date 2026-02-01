Bennacer je teže ozlijeđen i vjerojatno propušta derbi na Poljudu!

Unatoč pobjedi protiv Osijeka u prošlom kolu i prolasku u nokaut-fazu Europa lige, Dinamo ima ozbiljnih problema s ozljedama. Ključni veznjak Ismael Bennacer ozlijedio se već u 20. minuti utakmice na Opus Areni, bez kontakta, a magnetska rezonanca potvrdila je težu ozljedu zadnje lože.

Novi zvučni transfer u Dinamu, vraćaju igrača na kojem su zaradili osam milijuna eura?

Alžirca čeka pauza duža od mjesec dana, zbog čega će propustiti niz prvenstvenih utakmica, vrlo vjerojatno i derbi s Hajdukom (8. ožujka na Poljudu), kao i dvoboje s Genkom u Europa ligi. Upitno je hoće li ga Dinamo uopće prijaviti za nastavak europskog natjecanja, s obzirom na to da je rok 5. veljače.

Bennacer je protiv Osijeka odigrao prvu utakmicu nakon oporavka od ozljede zadobivene na Afričkom kupu nacija.

Upitan za susret protiv Vukovara je i Scott McKenna, koji je protiv Midtjyllanda zadobio udarce u glavu i koljeno. Ako se pokaže da je riječ o ozbiljnijoj ozljedi, mogao bi propustiti i iduće prvenstvene utakmice. McKenna je ove sezone igrač s najviše minuta u Dinamu i propustio je tek jedan ligaški susret, upravo protiv Vukovara.