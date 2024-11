‘Bayern će dominirati ove sezone, a ova je utakmica ključna za Borussiju’

Podijeli :

Robert Palikuča je svoju igračku karijeru uglavnom proveo u Njemačkoj, a za Sport Klub najavio je Der Klassiker kojeg uz Željka Velu možete pratiti od od 18:30 na SK1. Dotaknuo se njihovog bodovnog učinka i niza pobjeda, Nurija Sahina i Vincenta Kompanyja, zadnjih nastupa i forme u Ligi prvaka te najboljih strijelaca.

Obje momčadi traže pobjedu, koja bi donijela nastavak pozitivnog niza rezultata. Bayern je odličan s obzirom da nije upisao poraz, a Borussia bi pobjedom mogla uhvatiti priključak da bude među najbolje četiri u Bundesligi. Inače, njihov posljednji sraz odigran je 30. ožujka ove godine na Allianz Areni. Borussia je bila bolja sa 2:0, a tada su treneri bili Thomas Tuchel i Edin Terzić.

Evo što očekuje Palikuča.

Ovo je ključna utakmica za Borussiju ako želi ostati u borbi za titulu. Bayern je dosta pobjegao, a Borussia je prije uspjela nadoknaditi zaostatke. Čak mislim da je to bilo pretprošle sezone. Tada su pod Terzićem kiksali protiv Mainza u zadnjem kolu. Bayern je dobro krenuo i ima pozitivan niz. Vidjet ćemo hoće li Borussia uspjeti doći do pozitivnog rezultata. Bit će teško, ali mora nešto napraviti s obzirom da je pod pritiskom.

U poretku Bayern je vodeći sa 29 bodova, a Borussia je peta sa deset bodova zaostatka nakon 11 odigranih utakmica.

–To je puno u ovom dijelu sezone, ali Borussia bi se pobjedom vratila u igru. Iako, mislim da je utakmica ključna u oba smjera što se psihološkog segmenta tiče. Ako Bayern pobijedi, riješio bi se Borussije. Mislim da će Bayern biti dominantan ove sezone.

Nakon poraza od Barcelone u Ligi prvaka, Bayern je nanizao sedam uzastopnih pobjeda. Uz to, nije primio gol. S druge strane, Borussia je poslije poraza od Mainza upisala dvije uvjerljive pobjede i isto tako nije primila pogodak. Dakle, jedni i drugi nalaze se u pozitivnoj formi.

–Ako ćemo gledati sa te strane, to je istina. Bayern je jako dominantan ove sezone zbog igre. Uvjerljiv je i ima kvalitetu u svim dijelovima. To je daleko najbolja ekipa Bundeslige. Borussia ima neke oscilacije, a oboje imaju nove trenere. Prošle sezone Sahin je bio u stručnom stožeru tako da poznaje momčad. Vjerojatno je sudjelovao u dovođenju igrača i kreiranju. Međutim, oba kluba nemaju vremena za prilagodbu i čekanje rezultata. Obojica su dobila povjerenje od uprave kluba. Kompany je uvjerljivo demonstrirao i sve posložio, a kod Sahina ima još oscilacija. Vjerujem da će se Borussia posložiti kroz sezonu i odigrati odlično. Barem u Europi.

Bayern je trenutačno bez poraza u Bundesligi ove sezone, a Borussia bi pobjedom prekinula pozitivan niz i ujedno smanjila zaostatak na sedam bodova.

–To bi bilo odlično za cijelu Bundesligu. Za rasplet gornjeg dijela poretka ključno je da Borussia dobije i smanji, što znači da dolazi do psihološkog pritiska sa svih strana. Leipzig može uvijek pobijediti Bayern, a Frankfurt igra odlično i na Leverkusen se uvijek mora računati. Svaki poraz Bayerna je psihološki važan, a to se odnosi na one koji se bore za vrh. U Njemačkoj nitko nije zločest da bi sebe najavio u utrci za titulu, a svake sezone svi vide Bayern u borbi. U sportu svi se nadaju senzaciji, koja se prošle sezone dogodila sa dominacijom Leverkusena. Razmaci u kvaliteti ekipa prema Bayernu su se zadnjih godina smanjili u Bundesligi. Cijela liga gledat će tu utakmicu uz nadu da se Borussia pobjedom vrati u sam vrh i da se nedostaci bodova prema Bayernu smanje.

Kako ste vidjeli njihove zadnje nastupe u Ligi prvaka u kojima su zabilježili slavlja protiv PSG-a i Dinama?

–Nisam gledao sve njihove utakmice u Ligi prvaka. Bayern nisam gledao protiv PSG-a, ali protiv Dinama bio je fantastičan iako je rezultat bio dosta ogroman. Kada Bayernu jednom krene i kada se razigra, onda mu sve ide od ruke. Ima kvalitetu u ofenzivi za kreiranje šansi i vjerujem da će se vratiti u sam vrh Lige prvaka, makar preko dodatne utakmice. Ova ligaška faza je nevjerojatno jaka. Nisu samo Borussia i Bayern kiksali, nego Real Madrid ima problema. Borussia je odigrala jako dobro i općenito je dobra u Europi. Na nju mora se ozbiljno računati, a u Europi se dobro postavlja.

U Ligi prvaka Borussia je četvrta i ima 12 bodova te je praktički prošla dalje, a Bayern je 13. sa tri boda manje. Je li vas to iznenadilo?

–To ipak treba drugačije gledati jer Liga prvaka ima novi format. Na europskoj razini može se puno toga dogoditi u jednoj utakmici. Više se ne igra dva puta protiv iste ekipe u skupini i više nema kalkulacija za prolaz. Borussia će sigurno proći i vjerujem da će biti među prvih osam. Za Bayern se ne zna, ali proći će i doći minimalno do polufinala.

Najbolji strijelci kod oba sastava su Serhou Guirassy sa šest i Harry Kane sa 14 postignutih golova. Po vama, tko bi od njih dvojice mogao presuditi i kome dajete prednost?

-Po meni, Kane će uvjerljivo uzeti krunu u Njemačkoj. Moj dojam je da Bayern puno više kreira šanse, koje su jako dobre i Kanea se dosta često dovodi u situaciju za postizanje gola. Guirassy je odličan i fantastičan igrač, ali puno više mora raditi da bi zabio gol. Ne dolazi toliko često u šansu kao Kane, iako su obojica fantastični napadači. Završnica im je super, ali fizički i tjelesno su drugačiji. Vjerujem da će Kane ove sezone ponovno biti rekorder.