Bayern bez zvijezda izgubio od trećeligaša, zaigrala dva hrvatska talenta

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Bayern je porazom otvorio pripreme za novu sezonu. Njemački prvak bez brojnih igrača koji se još nisu vratili nakon Svjetskog prvenstva izgubio je 2:1 od trećeligaša SV Wehen Wiesbadena u utakmici povodom stote obljetnice domaćeg kluba.

Wiesbaden je poveo već u 10. minuti pogotkom Ibrahima Ati Allaha, Bayern je izjednačio preko Toma Bischofa iz jedanaesterca u 57. minuti, no pobjedu domaćinu donio je Lukas Schleimer u 83. minuti.

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Trener Vincent Kompany zbog izostanka brojnih zvijezda, među kojima je i kapetan Harry Kane, priliku je dao velikom broju mladih igrača iz akademije. Nastupili su i povratnici s posudbi Sacha Boey i João Palhinha.

Za Bayern su zaigrala i dvojica mladih hrvatskih braniča. Šesnaestogodišnji Filip Pavić i 18-godišnji Roko Mijatović, članovi hrvatskih mlađih reprezentativnih selekcija, dobili su priliku u prvom susretu priprema. Pavić je prošle sezone već debitirao za seniorsku momčad Bavaraca, dok Mijatović još čeka prvi nastup.

Bayern sada nastavlja pripreme, a prva službena utakmica sezone očekuje ga 22. kolovoza u Superkupu protiv Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač.