Barbarez nakon remija s Austrijom: ‘Ovo čovjek može samo sanjati, ponosan sam što igramo za njih’

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Bosna i Hercegovina nije uspjela izboriti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. U odlučujućoj utakmici kvalifikacija remizirala je 1:1 protiv Austrije u Beču te će kroz dodatne kvalifikacije pokušati izboriti svoj drugi nastup na Mundijalu. Utakmicu je komentirao izbornik BiH Sergej Barbarez.

“Sigurno mogu izraziti ogroman ponos i sreću što imam priliku raditi s ovim momcima koji su dali sve od sebe. To je pravi put kojim želimo nastaviti. Naravno, sada je u svlačionici prisutna tuga i nisu sretna lica, ali idemo dalje – ovo je temelj i ono što treba ovoj državi i ovoj reprezentaciji”, rekao je Barbarez, dodavši:

“Plan je bio da više držimo loptu i da u tranziciji pokušamo stvoriti nešto. Imali smo odlične prilike preko Tabakovića i Mujakića. Nemam što kome zamjeriti, dali su posljednji atom snage. To su neke stvari koje u snu treba završiti, ali nažalost nismo uspjeli.”

O debitantu Kariću rekao je:

“Unio je svježinu i puno nam donio, ali nažalost se ozlijedio.”

O navijačima je istaknuo:

“Ovakvo nešto čovjek teško može zamisliti. Ovo je najveća podrška koju smo ikada imali. Ponosan sam što igramo za ove ljude.”

O mogućim suparnicima u baražu:

“To nije ključno. Nadamo se povratku ozlijeđenih igrača i da ćemo zadržati samopouzdanje koje smo pokazali. Idemo napasti plasman na Svjetsko prvenstvo, pa makar i težim putem.”