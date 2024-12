Amorim kao Grinch: ‘Nije mi stalo do Božića, jedino što želim je pobijediti’

Podijeli :

REUTERS/Chris Radburn via Guliver Image

Manchester United trenutno zauzima 13. mjesto na ljestvici Premier lige s učinkom od šest pobjeda, četiri remija i sedam poraza, čime su skupili svega 22 boda u 17 odigranih kola. Novi trener Ruben Amorim (39), koji je na klupu Uniteda stigao 11. studenog iz lisabonskog Sportinga, zasad nije uspio značajno popraviti formu momčadi.

Amorim je u svojih devet utakmica zabilježio četiri pobjede, jedan remi i četiri poraza, uz gol-razliku 17:17. Svjestan pritiska pod kojim se klub nalazi, portugalski strateg jasno daje do znanja da mu blagdansko raspoloženje nije prioritet.

“Jedino što želim je pobijediti. Nije mi stalo do Božića. Fokusiran sam samo na to da moramo pobijediti u sljedećoj utakmici. To je jedino što me zanima. Ovo je odlično za navijače. Mi smo privilegirani. Možemo igrati na ‘Boxing Day’ kako bismo donijeli malo sreće navijačima, a mi jako želimo ostvariti još jednu pobjedu.”

Podsjetimo, Manchester United je u prošlom kolu Premier lige doživio poraz na domaćem terenu protiv Bournemoutha. Gostujući stoper Dean Huijsen započeo je sjajno poslijepodne za svoju momčad pogotkom u 29. minuti. Justin Kluivert povisio je rezultat na 2:0 realiziravši jedanaesterac u 61. minuti, dok je konačan rezultat postavio Antoine Semenyo samo dvije minute kasnije, u 63. minuti.

Unatoč porazu, momčad Rubena Amorima ima tri pobjede u posljednje četiri utakmice Premier lige. Jedan od tih uspjeha bila je iznenađujuća pobjeda protiv Manchester Cityja, koji se i sam nalazi u ozbiljnoj krizi. To pokazuje da United može pokazati kvalitetu, ali im očajnički treba dosljednost kako bi izašli iz trenutne situacije.