VIDEO / Zvezda tijesno izgubila u Jeruzalemu, Nunn utišao Istanbul

U 16. kolu Eurolige Hapoel iz Tel Aviva slavio je u Jeruzalemu protiv Crvene zvezde 84:78.

Nastavlja se mini kriza Crvene zvezde, koja je doživjela treći uzastopni poraz u Euroligi. Ipak, ovaj je bio i najočekivaniji – protiv lidera Eurolige Hapoela u prvoj euroligaškoj utakmici koju je taj sastav odigrao u Izraelu.

U pobjedničkoj momčadi Elijah Bryant zabilježio je rekord karijere od 28 poena. Oturu je dodao 18, a Jones 15, uključujući važna četiri poena u samoj završnici. Vasilije Micić postigao je četiri poena (1/8 iz igre, 1/6 za tri) i imao četiri asistencije, uz tri skoka. Na drugoj strani sjajan je bio Butler s 27 poena i osam asistencija. Miller-McIntyre dodao je 13 poena, ali samo dva u drugom poluvremenu.

Crvena zvezda u petak igra na svom terenu protiv Virtusa.

Govorilo se da bi Kendrick Nunn mogao propustiti utakmicu protiv Fenerbahčea, no Amerikanac je ipak izašao na parket i donio pobjedu Panathinaikosu 81:77 na teškom gostovanju u Istanbulu u 16. kolu Eurolige.

Sjajni bek ubacio je 25 poena, uključujući četiri s linije slobodnih bacanja pri rezultatu 76:75 te odveo svoju momčad na 80:75, čime je praktički riješio pitanje pobjednika.

Uz Nunna, jedini dvoznamenkasti u Panathinaikosu bio je Cedi Osman s 11 poena. U redovima Fenerbahčea Horton-Tucker postigao je 20, Biberović 15, a Baldwin 11 poena.

