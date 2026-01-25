VIDEO / Vezenkov poludio i šakom nasrnuo na protivnika

Košarkaši Olympiacosa u 16. kolu grčkog prvenstva gostovali su kod momčadi Kolossos na Rodosu, a početkom posljednje četvrtine malo je nedostajalo da dođe do velikog incidenta.

Najbolji igrač crveno-bijelih iz Pireja, Sasha Vezenkov, pod košem je bio u duelu s domaćim košarkašem Andreasom Petropoulosom.

Bugarski reprezentativac je, što se jasno vidi na snimci, u pokušaju da izbori bolju poziciju „zavrnuo“ ruku protivniku, koji mu to nije želio ostati dužan pa je s obje ruke odgurnuo krilnog centra Olympiacosa.

Vezenkov je u tom trenutku izgubio kontrolu, unio se u lice Petropoulosu i potom zamahnuo kako bi ga udario u glavu. Nakon višeminutnog prekida i pregleda snimke, bugarski je košarkaš isključen.

