VIDEO / ‘Trade Zupca u Indianu je dobar potez za njega, a Giannis je već odigrao zadnju utakmicu za Buckse’

NBA trade deadline je iza nas i sada su nam poznate konture rostera s kojima će momčadi završiti aktualnu sezonu. Sredinu je promijenio i najbolji hrvatski košarkaš Ivica Zubac. O njegovom, ali i ostalim najvažnijim tradeovima u emisiji JutroSK razgovarali su naši komentatori Bruno Roglić i Ivan Mihovil Klarić. Pogledajte!

