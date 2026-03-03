VIDEO / Liverpool šokantno izgubio od fenjeraša golom u sudačkoj nadoknadi

Podijeli :

U susretu 29. kola engleskog nogometnog prvenstva "fenjeraš" Wolverhampton je priredio iznenađenje porazivši Liverpool s 2-1.

Domaćin je poveo u 78. minuti golom Rodriga Gomesa, izjednačio je Mohamed Salah pet minuta kasnije, a “ludnicu” na Molineuxu izazvao je Andre pogodivši u četvrtoj minuti nadoknade za 2-1.

Ovom pobjedom Wanderersi su produžili nadu u premierligaški spas, sigurna zona sada je udaljena 11 bodova.

VIDEO / Arsenal s dva gola iz kornera slavio protiv Chelseaja i ponovno povećao prednost pred Cityjem na +5

Everton je pobijedio Burnley s 2-0 golovima Jamesa Tarkowskog (32) i Kiernana Dewsburyja-Halla (60).

Tri boda je osvojio i Sunderland pobjedom 1-0 na gostovanju kod Leeds Uniteda. Susret je razriješen udarcem s bijele točke, u 70. minuti je zabio Habib Diarra.

Bournemouth i Brentford su odigrali bez golova.

Lider Arsenal u srijedu gostuje kod Brightona, dok će prvi pratitelj “Topnika”, Manchester City ugostiti Nottingham Forest.

Arsenal vodi sa 64 boda, pet više od Cityja, koji ima i susret manje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.