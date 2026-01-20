VIDEO / Stigao je u razmjeni za Dončića, a sada je Dallas odveo do treće uzastopne pobjede

Podijeli :

U ponedjeljak navečer su New York Knicksi u svom Madison Square Gardenu ugostili Dallas Maverickse koji ne igraju svoju najbolju košarku ove godine. Međutim, u New York su došli na krilima dvije uzastopne pobjede, a Knickse su pobijedili s visokih 114:97.

Ključnu ulogu imao je Max Christie koji je u Dallas stigao u onom neslavnom tradeu za Luku Dončića. Došao je iz Los Angeles Lakersa te se brzo prilagodio u Teksasu.

U ponedjeljak je odigrao jednu od najboljih šuterskih utakmica karijere. Pogodio je čak osam trica iz 10 pokušaja što mu je i rekord karijere. Utakmicu je završio s 26 poena te je bio najbolji pojedinac u dresu Dallasa.

Dobru utakmicu odigrali su i Naji Marshall s 19 poena te Cooper Flagg s 18. Kod Knicksa su najviše poena, 22, ubacili Jalen Brunson i Karl-Anthony Towns, a centar New Yorka uhvatio je i 18 skokova.

Dallas je ovom pobjedom došao do treće u nizu te su sada na omjeru 17-26 dok su Knicksi znatno bolji s omjerom 25-17.

