VIDEO / Serija 17:0 Timberwolvesima donijela slavlje kod Warriorsa, Bullsi konačno pobijedili nekoga

Chicago Bulls su prekinuli niz od sedam poraza, nadigravši u gostima sa 129-126 Charlotte Hornetse, a Josh Giddey je u zadnjih 90 sekundi zabio šest koševa za pobjedničku momčad.

Utakmicu je završio s 26 poena, 11 asistencija i sedam skokova, a Coby White je dodao 20 poena za Bullse, koji su osvetili poraz u istoj dvorani od dva tjedna ranije.

Kon Knueppel je bio najučinkovitiji kod Charlotte s 33 poena i devet asistencija, a Miles Bridges je dodao 32 od čega je 20 ubacio u prvom poluvremenu. Brandon Miller dodao je 18 poena dok je Charlotte ostala bez LaMela Balla zbog ozljede gležnja.

Minnesota Timberwolves su u San Franciscu sa 127-120 pobijedili Golden State Warriorse, a Donte DiVincenzo je zabio ključnu tricu 28 sekundi prije kraja za pobjedu gostiju. Julius Randle je predvodio Minnesotu u odsutnosti Anthonyja Edwardsa s 27 poena, Rudy Gobert je imao dva zakucavanja u seriji od 17-0 u posljednjoj četvrtini i završio s double-double učinkom od 24 poena i 14 skokova Warriorsima nije pomoglo ni 39 koševa Stepha Curryja koji se vratio nakon ozljede lijevog kvadricepsa.

Loveći treću uzastopnu pobjedu, Warriorsi su poveli 96-91 nakon polaganja Mosesa Moodyja u drugoj minuti četvrte trećine. Timberwolvesi su potom preuzeli kontrolu postigavši ​​17 uzastopnih poena, dok su domaćini promašili osam uzastopnih šuteva i imali dvije izgubljene lopte.

Cleveland Cavaliers su u gostima sa 130-126 nadigrali Washington Wizardse, a do pobjede ih je vodio sa 48 ubačaja Donovan Mitchell od čega je osam trica. Evan Mobley je dodao 23 koša i 13 skokova, a Darius Garland ubacio 18 koševa za Cavalierse koji su pred kraj treće četvtine zapstajali 17 koševa. De’Andre Hunter je zabio 15 koševa, a Jaylon Tyson 13 za Cleveland koji je nadigrao Washington 45-26 u zadnjoj četvrtini.

Kod Washingtona najbolji su bili CJ McCollum i Bub Carrington koji su ubacili svaki po 27 koševa. Marvin Bagley III je završio s 15 ubačaja i 13 skokova u četvrtom uzastopnom porazu Wizardsa.

Dallas Mavericks su upisali petu pobjedu u šest zadnjih utakmica nakon što su sinoć na svom terenu sa 119-111 bili bolji od Brooklyn Netsa. Anthony Davis je bio najbolji pojedinac Dallasa s 24 koša, 14 skokova, tri ukradene lopte i dva bloka. Cooper Flagg je dodao 22 koša i osam asistencija za Dallas. Michael Porter Jr. je ubacio 34 koša od čega je šest trica za Netse.

Vodeća momčad Istočne konferencije Detroit Pistonsi su sinoć kod kuće sa 142-115 ‘razbili’ Atlanta Hawkse Isaiah Stewart je sa 17 koševa, pet skokova i pet asistencija predvodio uravnoteženi napad Detroita, a osim njega je još osam igrača Pistonsa imalo dvoznamenkasti učinak. Cade Cunningham i Duncan Robinson su ubacili svaki po 15 koševa, dok je Jalen Duren dosao 14 koševa i sedam skokova.

Ronald Holland i Ausar Thompson su postigli svaki po 12 pogodaka, a Caris LeVert je ubacio deset koševa uz osam asistencija. Najbolji strijelac utakmice i poražene momčadi bio je Nickeil Alexander-Walker s 22 poena. Jalen Johnson je utakmicu završio s triple-double učinkom od 19 koševa, 11 skokova i 12 asistencija. Ovo je Hawksima četvrti poraz u zadnjih pet utakmica.

Utah Jazz su na gostovanju sa 130-126 svladali Memphis Grizzliese, a za to je najzaslužniji bio Keyonte George koji je hzabio 39 koševa. Pratili su ga Lauri Markkanen s 26 i Kevin Love s 20 koševa. Kod Grizzliesa najbolji je bio Santi Aldama s 22 koša, dok je Ja Morant ubacio 21 koš i upisao 10 asistencija u povratku na teren nakon pauziranja deset utakmica zbog ozljede lista.

Philadelphia 76ers su kod kuće sa 115-105 pobijedili Indiana Pacerse, a Joel Embiid je zabio 39 koševa igrajući tek desetu utakmicu ove sezone. poena. Paul George je dodao 23 poena, a VJ Edgecombea 22 poena za Sixerse. Indianu, koja je prvi put ove sezone ciljala na treću uzastopnu pobjedu, predvodio je Pascal Siakama s 20 poena. Andrew Nembhard je za Pacerse postigao 18 poena i sedam asistencija, dok je bivši igrač Sixera T.J. McConnell dodao 15 poena s klupe.

Utakmica je bila izjednačena na 102-102 manje od četiri minute prije kraja kada je George pronašao Dominicka Barlowa za polaganje koje je donijelo vodstvo Philadelphiji. George je imao i svoje polaganje u završnici, dok je Embiid ubrzo nakon toga pogodio šut kako bi pomogao Philadelphiji da stvori određenu razliku.