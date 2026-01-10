VIDEO / Pogledajte Dončićev prekršaj koji je koštao Lakerse, nije štedio ni suca!

Podijeli :

Superzvijezda Los Angeles Lakersa Luka Dončić imao je tešku večer u porazu 105–101 od Milwaukee Bucksa.

Unatoč tome što mu je za dlaku izmakao triple-double s 24 poena, devet skokova i devet asistencija, Dončić je imao problema s učinkovitošću. Iz igre je šutirao 8 od 25, a pogodio je samo četiri od osam slobodnih bacanja.

Dončić je također napravio skupu pogrešku u završnici utakmice. Na 16,2 sekunde do kraja četvrte četvrtine faulirao je Kevina Portera Jr.-a iz Milwaukeeja pri šutu za tri poena. Taj se prekršaj pokazao presudnim, a ujedno je bio i Dončićev šesti, zbog čega je morao napustiti igru i nije bio dostupan Lakersima za posljednji napad. Slovenac nije skrivao ljutnju te nakon izlaska uputio psovke sucu.

Ovo je bio tek treći put u Dončićevoj karijeri da je isključen zbog šest osobnih pogrešaka, i prvi put još od 29. listopada 2022. godine.

Nakon utakmice svoju je izvedbu opisao kao užasnu.

„Mislim da sam promašio šuteve koje inače pogađam. One male floater-šuteve u reketu, na tome puno radim. Jednostavno, danas je bio užasan dan za mene“, rekao je Dončić nakon utakmice.

Ovim porazom Lakersi su pali na omjer 23–13 u sezoni i trenutačno se nalaze na petom mjestu poretka Zapadne konferencije.