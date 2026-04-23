VIDEO / Pistonsi slave prvu domaću playoff pobjedu od 2008. godine, izjednačili su seriju s Magicom

Detroit Pistonsi upisali su prvu pobjedu nad Orlando Magicom te izjednačili u doigravanju Istočne konferencije.

U Detroitu su domaći Pistonsi upisali prvu pobjedu u seriji svladavši sa 98-83 gostujuće Orlando Magic. Do pobjede je Pistonse vodio Cade Cunningham s 27 poena i 11 asistencija, a Tobias Harris je dodao 16 poena i 11 skokova.

Jalen Duren i Ausar Thompson imali su po 11 poena za Pistonse, koji su prekinuli niz od 11 poraza u domaćim doigravanjima, najduži u povijesti NBA lige.

Kod Orlanda najbolji je bio Jalen Suggs s 19 koševa, a Paolo Banchero je dodao 18.

Treća utakmica serije na sedam pobjeda igra se u subotu u Orlandu.

Nakon obrambenih problema u prvom poluvremenu za obje momčadi, Detroit je prelomio utakmicu u trećoj četvrtini, počevši serijom 30-3. Pistonsi, koji su postigli prvih 11 poena prije nego što je Bane pogodio tricu, nadmašili su Magic 38-16 u četvrtini. Orlando je pogodio samo pet šuteva, napravio šest izgubljenih lopti i zaostajao je čak 27 poena.

Pistonsi su održali prednost tijekom posljednje četvrtine, dopustivši Magicu da se približi rezultatu od 97-83 s manje od minute do kraja.