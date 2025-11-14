VIDEO / Najkraća press konferencija koju smo ikad vidjeli

Valencia je pretrpjela poraz od Pariza u 11. kolu Eurolige, iako je u jednom trenutku u francuskoj prijestolnici sredinom treće četvrtine imala 15 bodova prednosti.
Izgubljena utakmica najteže je pogodila trenera Pedra Martineza. Strateg španjolske momčadi došao je na konferenciju za novinare, a činilo se da u sobi nema nikoga.
Martinez je sjeo, a onda mu je netko rekao.
“Možete dati izjavu o utakmici.”
“U ovom okruženju?”, pitao je zbunjeni Martinez.
“Da.”
A onda je samo dao ovakvu izjavu:
“U redu. Rezultat je 90:86”, rekao je Martinez, ustao sa stolca i otišao.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!