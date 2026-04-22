VIDEO / Lakersi mogu i bez Dončića, LeBron (41) dominirao i poveo ih do pobjede

Lakersi su tek druga momčad koja je povela 2:0 u seriji, i to nakon pobjede nad Houstonom u Los Angelesu rezultatom 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26).

Iako igraju bez ozlijeđenog Luke Dončića, Lakersi su postali tek druga momčad od šest parova (koji su odigrali dvije utakmice doigravanja) koja je oba puta obranila prednost domaćeg terena.

POVEZANO VIDEO / Wembanyama stravično pao! U dvorani je zavladao muk dok je nepomično ležao na parketu

Stvari je u svoje ruke uzeo 41-godišnji LeBron James, koji je Rocketsima ubacio 28 poena (6/15 za dva, 2/5 za tri i 10/14 slobodnih bacanja) uz osam skokova i sedam asistencija, a pratio ga je Marcus Smart s 25 poena (3/6 za dva, 5/7 za tri i 4/5 slobodnih bacanja) te sedam asistencija.

Najbolji učinak na drugoj strani imao je Kevin Durant s 23 poena (6/8 za dva, 1/4 za tri i 8/9 slobodnih bacanja) uz šest skokova i četiri asistencije, ali i čak devet izgubljenih lopti. Turski centar Alperen Şengün postigao je 20 poena (9/19 za dva, 0/1 za tri i 2/3 slobodnih bacanja) uz 11 skokova, pet asistencija, dvije blokade i četiri ukradene lopte.

Ne zna se kada je moguć Dončićev povratak, a procjena je da je za istegnuće stražnje lože potrebno od tri do šest tjedana pauze. Lakersi su objavili da još nije izvjesno vrijeme njegova povratka na teren, ali i da bi Austin Reaves mogao biti spreman za sljedeće kolo, a možda čak i za završnicu serije s Houstonom.

Serija se seli u Teksas, gdje je sljedeća utakmica na rasporedu u noći s petka na subotu u dva sata iza ponoći.

